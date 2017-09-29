“性感迷彩服女兵诱客” 移民局突击夜店拘百人 国内新闻

（吉隆坡29日讯）女兵制服诱惑！

本坡安邦路一间夜店以“性感女兵之夜”主题为名，一些陪座女郎身穿紧身的性感露脐迷彩服，令人遐想，吸引公众到这间夜店消费。

移民局官员根据情报，周三午夜11时突击这间夜店，并检查现场约150人。

当官员进入夜店时，这些女郎他们躲在衣橱、桌下与厕所内，但是，官员早已在每个出口都把守，以致她们无处可逃，乖乖现身。

吉隆坡联邦直辖区移民局助理主任莫哈末沙鲁尼占依斯迈的话说，官员在行动中，拘留102人，其中8名外籍员工，以及一名本地业者。

他说，另有85名泰籍女郎、7名越南籍女郎与一名寮国女郎，因涉嫌滥用观光签证入境后，在我国进行卖淫活动。

他补充，当局是接获情报与监视多时后，才展开行动。

“她们在夜店担任陪座女郎，更向顾客提供性服务。”

“我们在现场发现一些白色粉末，怀疑有人陪伴顾客娱乐时，使用违禁药物。”

沙鲁尼占说，落网的男女疑犯年龄20至40多岁，当局根据1959／63年移民法令（2002年修正）查案，并将他们带到吉隆坡移民局拘留中心，以跟进案件。