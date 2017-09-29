蔡添强撤销上诉 判监1个月罚款1千 国内新闻



（布城29日讯）公正党副主席蔡添强今早出乎意料的撤销了对1个月监禁的上诉，为反抗贪腐压迫政权，接受地庭与高庭判决，不惜入狱。上诉庭也一如蔡添强所料，宣布维持1个月狱期，即时生效。

蔡添强今早撤除了他的辩护律师，站在被告栏内，发表了一篇措辞强硬、慷慨激昂的辩词。

随后，上诉庭接受蔡添强的自辩要求，并宣布维持1个月狱期，即时生效。

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以下是蔡添强辩词全文内容：

尊敬的法官，

今早，我解除了我的辩护律师的职务。经过5年审讯，我希望借此机会向上诉庭发表我的看法。

我是在经过慎重考虑后作出这项决定，我从来没有质疑代表律师团的能力。反之，我对我的律师团充满信心，深信他们绝对能够为我提供强而有力的法律辩护。在此，我必须向我的律师团致以万分谢意。

法官大人，

2012年4月28日，我在出席净选盟和平大集会时遭逮捕。当天傍晚，同时有大约500人被逮捕，而我则被送往警察训练中心（PULAPOL）扣留。

当天，参与BERSIH 大集会的出席者不仅被催泪弹和水炮夹攻，许多人包括我在内都在被逮捕的过程中遭掌掴甚至暴力对待。

不过，我并不是被控参与非法集会。我被控的罪状是被捕当晚出现在禁区。我被告抵触了“禁区法令”，而有关的禁区就是警察训练中心。

法官大人，

对我而言，这是很荒谬的提控。我是被警方强行扣留在警察训练中心，然后又被控拒绝离开禁区。吉隆坡地庭于2014年1月24日裁决我抵触禁区法令罪名成立，判处监禁1个月及罚款1000令吉。

参与净选盟大集会是漫长斗争的一部分，我的参与是希望马来西亚变得更公平、更好。因为净选盟的目标是希望改革不公平的选举制度。

一个真正奉行民主的国家是不会对公开批判过敏。民主化的进程应该是容得下不一样的声音，从而不断进行改革。一个正直的政府不应该操弄司法机构打压异议声音。

法律的存在是维护公民的安宁、确保人人享有自由、平等和尊严。不幸的是，我国如今的法律变成了政府镇压，恐吓公民的工具，让人民噤声活在恐惧之中。

更严重的是，人民见证执政者明目张胆的贪污滥权，但他却牢牢掌控政权。归根究底，是因为他拥有充满缺陷的选举制度支撑。执政者想要抓紧权力，他们就会在我们热爱的这片土地上不断散播仇恨与猜忌情绪。

无数的马来西亚人其实和我一样。我们一直渴望改变。我们希望世界变得更好，存有正义、自由、公平。马来西亚人要的是言论自由，无需害怕分享任何想法，而这也是联邦宪法所赋予的权利，即所有公民有权批评

、言论自由、行动自由。

如果改变这压制性与腐败制度的代价是坐牢，我已经做好准备坦然接受。我必须强调，接受坐牢并不等同于我承认犯错。相反地，我必须强调犯错的是我们的政府。同时，我呼吁人民不要畏惧各种恐吓的工具。

尊敬的法官，

我在此向法庭告之，我撤销我的上诉申请。

最后是我想对马来西亚人说的话：“在法庭外的公众人士，感谢你们前来声援，请你们继续为正义斗争。当我们站在对的一方时，请不要也不应该畏惧！牢狱之灾阻挡不了我们继续为改革斗争前进！”

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蔡添强在2012年4月28日参与净选盟3.0集会后被带往警察巡逻中心扣留，在29日凌晨2时30分获释后，不遵守拉惹哥巴拉助理警监的指示离开，继续滞留警察训练中心禁区。

据控状，蔡添强被控于2012年4月29日凌晨2时30分，不遵守拉惹哥巴拉助理警监的指示，拒绝离开警察训练中心，抵触1959年禁区法令，因为警察训练中心是于1975年被列为禁区。

他在该法令第4（2）条文下被控。

吉隆坡地庭于2014年1月23日裁决蔡添强罪成，判处监禁1个月及罚款1000令吉。蔡添强接着向高庭上诉，惟高庭于2016年11月30日维持地庭的裁决，监禁1个月及罚款1000令吉的刑罚。

蔡添强后向上诉庭上诉，寻求最后翻案机会。

令人意想不到的是，蔡添强今天撤销上诉，接受入狱的刑罚，成为大选前首位入狱的国会议员。