首8个月肃赌3132次 警逮捕3785人 国内新闻

（吉隆坡29日讯）随着“警队二哥”宣布成立委员会，向国内非法赌博活动宣战后，雪州警方公布今年首8个月的肃赌数据，在3132项取缔网络赌博中心行动中，已有2313宗案件已被提控。

雪州警察刑事调查主任法兹尔高级助总监发表声明，雪州警察过去不曾停止打击赌博活动，自今年1月至8月，共有3785人在取缔行动中落网，警方在行动中搜出28万8380令吉现金。

声明指出，警方展开的3132项行动中，已有2313宗案件已被带上法庭审理。

“全国副总警长丹斯里诺拉昔日前发表的指示，是要警方全力打击国内所有非法赌博中心，因此，雪州警方上下将根据1995年雪州娱乐中心法令，对州内所有合法住家娱乐中心，进行监督。”

同时，雪州警方也会援引1953年住家公开赌博法令，对付涉及赌博活动的人士。

根据警方数据，截至周二（26日），有137住家娱乐中心获得营业执照。

警方促请公众，若发现任何住家娱乐中心，受促向警方提供线索，若警方查悉这些中心出现赌博活动，即使拥有营业执照，警方也毫不犹豫采取行动。

公众可拨打0355145168联络肃赌与反伤风化组行动室热线，提供情报。

诺拉昔周三在记者会宣布成立的有关委员会是由他主持，并率领各州副总警长与州刑事调查主任，打击网络与线下的非法赌博活动。

有关委员会是根据全国总警长丹斯里弗兹的意愿而成立，并在当天召开第一次会议。委员会将注重3大重点，即打击并突击非法赌博中心、鉴定与拘捕协助非法赌博中心营业者，与打击非法赌博集团。