澳式汉堡 创意满满 吃货｜厨趣

报道/陆依婷 李岱芸

摄影/林晓慧

经历超过百年岁月的战前建筑物里，店家刻意将闪烁的霓虹灯管架在充满斑驳痕迹墙上，打造出既复古又现代的冲突设计美学，一台投币式对打游戏机被摆在角落，随时准备让顾客去消磨等候餐点的闲暇时光。

配啤酒吃

一趟澳洲墨尔本之旅让合伙人卢斌、卢育与叶文伟爱上当地大胆使用各种新鲜食材所拼凑出的美味汉堡，以创新澳洲式汉堡特色为灵感的Two Buns就此诞生。卢斌坦言，替餐厅决定名字的过程永远都那么困难，取名之前其实想了很久很久，但回归到想要制作出好汉堡的初衷，觉得还是得先从上下两块最基本的汉堡面包开始做起，而Two Buns之名不复杂又有记忆点，所以就决定取了“两块面包”这个名字。

“澳洲汉堡的特色不仅较真材实料，也更勇于尝试各种不同食材的大胆组合，像是水果及花生酱等搭配，都是一般汉堡店里找不到的。澳洲人爱喝酒，当地店家却都开得早、关得早，所以他们大概从中午一二时就会开始喝酒了，将啤酒、汉堡、咖啡和奶昔集结在一起的汉堡餐厅在槟城并不多见，虽然也不是想提倡喝酒，但就是想要把汉堡配啤酒的饮食文化带回来槟城，让大家体验看看。”

Two Buns汉堡以鸡肉、猪肉和牛肉这3种肉类为主，贩售超过10款汉堡，每一款都各具特色。鸡肉方面不烤，仅以酥炸方式呈现其软嫩特质；而猪肉及牛肉方面则主打炖及烤，每种肉类都以其最适合的处理方式进行料理。卢斌说，除了想要推广澳洲式汉堡文化外，也想要透过每天新鲜处理的肉类、蔬菜及面包等食材改变人们觉得汉堡就是垃圾食物的既定想法，汉堡，其实也可以吃得健康。

猪肉汉堡

除了想要让食物更大众化外，猪肉相比起其他肉类也较难料理，所以猪肉汉堡一般都较难在汉堡店里被找到，而Two Buns菜单上之所以会出现猪肉汉堡，其实蕴藏着创办人的私心。“我和哥哥卢育是玻璃市人，哥哥很爱吃猪肉汉堡，但却因猪肉汉堡十分难找，所以很常得因为想吃而跑到泰国边界去，路程虽然离我们家不远但却也相当不便，所以这次有机会开设汉堡餐厅，就决定要纳入猪肉汉堡，这么一来就不需要再愁找不到好吃的猪肉汉堡了。”

饮料的部分除了多款咖啡及奶昔外，店内也全天候提供酒精类饮品。除了固定提供几款本地啤酒外，也会每月精挑细选4款来自世界各地的精酿啤酒，让饕客可以有机会品尝到更多不同风味的精酿啤酒，保持新鲜感。此外，店家也偏爱一款由槟城人自家酿造的姜汁啤酒，姜汁啤酒虽因其酿造过程被称为啤酒，但其实酒精浓度未达1%，喝起来更像汽水，接受度非常高。而在澳洲随处可见的奶昔加朗姆酒的跳tone特调也可在这里找到。

（价格仅供参考）