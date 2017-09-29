期许明年 步入好趋势 好风水

文：许鸿方

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今年的财星欠透，求财可真的不容易，尤其是过强的金气，引发无数次金融或投资市场的大调整与挑战。也因此许多在2010年开始酝酿并在近年里让许多人为之追捧、并认为是最佳的发大财机会的金钱游戏、虚拟货币等比比皆是也无孔不入。

大马子民在刚庆祝完东运会、国庆日以及916大马日后，也许原本由大家长们计划下来的一系列热身运动将会炒起一股热潮，以便提升士气并一鼓作气、再闯江湖。然而在戏剧上演时却冒出了许多预想不到剧情插曲与趣事，真的有点打乱了其智囊团的大计划，因此必须马上推出乙计划、甚至丙计划了。

根据2017的流年八字组合，在此年里进行全国大选未必对当下的领导团有利，因此大家在目前里可不必过于操心或浪费时间去揣测，因为如果没有任何意外，大选应该是会拖到2018年的最后一分钟才会进行了！当迎来全国第14届大选前，各个政党必定各出奇谋进行竞选拉票活动，好风水预测在2018年的第一季里，全国上下肯定是热闹非凡、各种消息以及大小事件漫天飞不停！

由2017年的8、9月开始，由于金气过强并带来冲克，因此有许多商业投资者以及消费者的意愿自然减低，大家皆按兵不动、静观其变。这间接导致许多行业越来越面对水静河飞的市场行情，在9月底的今天已经有不少商家开始叫苦连天了！

许多人对来届的当家者抱有无数的期许，希望在尘埃落定后，不管是谁当家，大家都期望大马的经济趋向繁荣、国泰民安、全民和谐共处。

2018戊戌土狗年的立春八字如下：

日主

癸 丁 甲 戊

卯 卯 寅 戌

从此八字来分析，2018上半年的大马与世界的经济等领域，尤其是属土的行业，开始步入向上的良好趋势，然而在阳历3、9、12 月将会有不少的挑战以及不明朗的因素。希望即时将会有鼠猪与鸡或相关的贵人，可以引导大众趋向比较正面的方向发展。

粉棕是明年的吉利颜色

在2018里能够让人比较赏心悦目的吉利颜色是属土的粉棕色，因为这种系列颜色带有比较温和的“包容性”。因此在2018 年里，那些仍然寄望以老方法即“分化而治之”的方式，来捞取利益的一方必定会在最后大吃一惊并踢到石板。带有红、蓝即火与水相克元素的口号与政党标志，也必须在当下做出调整，绝不能误以为永远会有“理所当然”的大群追随者！

2017年对属蛇的人有逢凶化吉的良好现象。尤其是在阳历4、5、6月，即乙卯、丙辰、丁巳月里，如果刚好又遇上选举日，可预见该段日子必定是热闹纷攘、但又带有各种挑战。大部分人在此时段多采取观望态度，或只进行短期投机的活动，因此市场也将随之起伏不定。

好风水期望“戊午”的阳历6月以及“己未”的7月份里市场会开始有比较正面的良好因素。因此好风水预测此短期间里，全球皆会有不少激励人心的消息被发放，市场有被鼓舞与激励的现象。

自古以来，马来西亚是拥有上好风水的宝地，期许当步入2018年“癸亥”的11月份后，市场将有柳暗花明又一村的感觉。市场将步入急速的复苏之路，百业开始呈现吉祥如意新景象！因此大家其实不必对过去曾面对的种种挑战，去预计未来的路会否继续崎岖甚至坎坷不已。

在此时此刻，大家要做的其实是必须整理自己的步伐，增强自我的能力，以及尽早把过去经营的弱点或盲点去除，也乘此良机发掘新机会并开发新市场！

尤其是在当下的2017 年里，全球各国皆跟随着中国的强势又和平的再度崛起，引领大家步入“新世界秩序”（New World Order）。大家必定会在短期里认同并追随“世界好、中国才好。中国好、世界更好!”的口号，即一起建立以儒家思想“大同世界”理念为基础、另一个全新、更美好的世界！

在2018年里，好风水预计属土以及属金的行业将比较快速步入复苏的步伐，并带动全体经济的复苏。

五行属土的行业包挂：

房地产、建筑业，建材业，土产或农耕业，畜牧业，农民或农业科研人员，土壤研究业，饲料业，化肥业，书记，会计师，核数师，典当行，古董店，考古学家，中介业公证业，管理业，顾问，秘书，矿业，殡仪业，墓园等

五行属金的行业包挂：

金融业，银行业，保险业，武术家，五金业，汽车业，股票业，期货业，电器业，电脑硬件与零件，珠宝业，工具机械业，刀剑制造业等。

尤其是从事属金行业的人，必须确保公司或家里也是属金的西北方位光亮、整洁以及空气流通，比较能招引财气，生意兴隆。

由于西北方也将是2018年的太岁方位，因此在明年里，此方位切忌摆设鱼缸或任何能催动气场的风水摆设，以免无意中促动煞气而引起不必要的挑战！