甲市郊村毒气泄漏 百人急疏散30送院 国内新闻

（马六甲29日讯）马六甲市郊亚依摩力淡峇巴也马来甘榜发生毒气泄漏事件，百名村民被紧急疏散，逾30人疑因吸入过多毒气身感不适，送院治疗。

这起事件是于昨日下午5时许发生，其中一位村民苏亚雷斯（务农）当时发现一户家庭高喊逃命，追查下在一间空置的屋子范围内，发现7个黄色铁桶不知何故倒在地上，其中一桶发生泄漏，飘散出难闻的黄色气体。

他说，有关铁桶高8尺，宽3尺，许多居民在吸入这些气体后都感到不适，大家惊觉事态严重，纷纷逃出家园。

甲州消拯局接获投报后，马上派出多辆消拯车及消拯人员，包括专门处理化学意外的危险物品特别部队（HAZMAT）到场施救，警方和医院也派出多名人员也到场戒备，以便及时提供相关援助及监督现场，气氛紧张。

截至晚上9时30分左右，当局已疏散逾百村民，暂时安顿到民众会堂；晚上约10时30分，警方则宣布会扩大封锁范围，从原来的方圆1公里扩大至3公里，禁止民众进入。

现场救灾工作是由甲州消拯局局长卡玛鲁查曼、甲中央警区主任阿夫占主要指挥，甲州首长拿督斯里依德利斯哈伦也漏夜赶到现场关心灾情。

卡玛鲁查曼过后向媒体指出，有关黄色铁桶装有液体状的氯（Chlorine），每个桶的液体氯重量达1吨，即表示现场共有7吨的液体氯。

他证实，发生泄漏的是其中一个铁桶，消拯人员净化现场，暂时还无法确认实际泄漏的液体氯的数量。

“我们把泄漏毒气的铁桶埋入5尺深的地底，避免液体氯继续泄漏及氧化。至于其他铁桶也一样将被土埋，以确保安全。”

卡玛鲁查曼也证实，截至晚上11时，现场有3名消拯人员和31位村民疑入过多氯气体而身感不适，被送院治疗。

根据警方的资料显示，其中27人在急诊室黄区，包括3名小孩。至于红区，共有4人，包括3名成人及一名女童。

至于为何会出现装有毒液的铁桶？甲州总警长拿督阿都嘉里尔指警方将会做出调查。