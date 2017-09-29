未接收购南北大道献议 第二财长关注资金来源 国内新闻

(布城28日讯)第二财长拿督斯里佐哈里表示，尚未接获Maju Holdings私人有限公司向UEM集团和雇员公积金局提出收购南北大道公司(PLUS )的献议，但关注收购者的资金来源，包括是否来自国外，以免国家资产落入外国人手中。

由商人丹斯里阿布沙希莫哈末持有的Maju Holdings私人有限公司，早前向UEM集团和雇员公积金局提出收购南北大道公司（PLUS ）的献议。有关收购献议开价360亿令吉，同时抛出未来20年不涨过路费，无需政府赔偿，以及在大道全程装置照明灯等卖点。

佐哈里续说，南北大道曾经透过马友乃德(UEM)及公积金局再融资，如果有人要收购南北大道，他得了解对方的资金来源。

“如果是来自外国，我要知道这些资金是否为贷款？有关公司是否有能力支付贷款，以免这个国家策略资产最终落入外国人手中，因此我要知道对方的财务资金状况。”

国库控股独资拥有的UEM集团，间接持有该大道公司51%股权，而公积金局持有余下的49%。

佐哈里今天在布城国际会展中心出席国民投资机构（PNB）活动后，受询有关上述收购活动时，如是表示。

针对政府在美国投资引起坊间猜测，认为一反政府过去招揽投资进入大马的方式，佐哈里说明，公积金局有逾7000亿令吉的资金，当中有部分是投资在外国房产市场、股票市场及涉及基建公司的投资等。

“当你有这规模的资金时，你需要在外国投资，根据公积金局的记录，他们去年在外国投资取得良好的回酬，我认为，只要在投资之前有正确的评估，公积金在外国投资并不是一项课题。”

较早时，佐哈里提及大部分民众对金融资讯不甚了解，以致轻易坠入一些没有注册的公司或个人给予每月20%高回酬的陷阱。

他续说，这些投资者的投资额竟然比活跃于投资的人士更大笔，一些甚至取出毕生积蓄投资。

他指出，这些人在遭欺诈时才向政府投诉，同时指责政府没有监督这些单位。

他希望民众在投资前三思，如有疑问应向政府机构咨询，尤其是要参与那些投资回酬远远高于一般金融机构的计划，必须向政府或国行确认是否获得批准。