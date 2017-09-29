魏家祥：林冠英有喝酒 惟需尊重交长为素食者 国内新闻

（吉隆坡28日讯）马华署理总会长拿督斯里魏家祥打抱不平地说，民主行动党秘书长兼槟州首席部长林冠英有喝酒的权利，可以继续沉迷喝酒，但是没有道理挑战素食者的马华总会长拿督斯里廖中莱喝酒。

他认为，廖中莱是素食者，滴酒不沾，林冠英却来挑战对方吃猪肉喝啤酒，这是没有道理的。

“你（林冠英）继续醉生梦死，继续要怎么样喝就喝吧，但是请你尊重点，别人是素食者，有权利不喝酒。”

推介《红》马来文译本

他也是首相署部长，他今日代表首相拿督斯里纳吉推介中华巨著《红楼梦》马来文译本后，就雪兰莪巴生市议会批准主办单位易名举办啤酒节时，向媒体这么指出。

他说，他在报章上看到林冠英出席宴会喝酒，并挑战廖中莱一同喝，显然是玩弄伎俩，让人感觉吉隆坡不能喝酒。

他强调，廖中莱若不是素食者，吉隆坡（市政厅）也没有限制他不能在神庙或千人宴喝酒。

对于巴生市议会批准主办单位把原为主题的“啤酒节”（Oktoberfest）改为“Centro 德国美食节”（Centro German F&B Party）举行，魏家祥形容，这是四不像，狸猫换太子，偷换概念的作法。

他质问，啤酒节活动不能用啤酒节名字，这又有什么意思？他认为，其实这是反对党的妥协，有些人（盟党）可以用堂而皇之的理由或自圆其说，批准啤酒节。

他强调，易名后的啤酒节，就像派对，只要餐饮有售卖肉类，要在哪办都可以，但别把外人当傻瓜。

《红》马来文译本付梓 纳吉：2个文明世界合作

首相拿督斯里纳吉形容，中国古典文学《红楼梦》马来文译本的付梓，象征两个文明世界，即马来文明与中国文明存在已久的文学及文化，有进一步的合作。

他说，《红》马来文译本的完工，更为意义深长，因为是国内两个组织，即马来西亚作家协会与马大中文系毕业生协会在文学上的合作，用了10年时间完成翻译及出版工作。

他今日在推介《红楼梦》马来文译本仪式上，致词时这么指出。由于不克出席，他的讲词由首相署部长拿督斯里魏家祥代读。

随后，魏家祥说，《红》马来文译本初版共存1000套，限量珍藏版有100套，限量精美版有900套，全部已由商界巨贾认购，悉数捐予大专学院及中学。他说，普通版将于近日推出，售价有待公布。

《红》马来文译本译者为马来亚大学中文系高级讲师孙彦庄博士及拉曼大学学院中文系副教授许文龙。

黄惠康喜见 《红》马来文译本出版

黄惠康强调，《红楼梦》马来文译本面世，证明中国与马来西亚是全方位的友好合作。

将于下月初离任的他指出，很高兴在就任大使的最后时刻，见证《红》马来文译本的出版，感谢以丹斯里陈广才为首的马大中文系团体，在这10年来的努力。