推行多项计划 威省市局呈预算案 北马新闻

（大山脚28日讯）威省市政局主席拿督罗查理提呈上任后的第一个市局财政预算案，2018年威省将推行多项计划，其中包括增设2支特别行动队伍（Skuad Khas），24小时内修补路坑及“骑脚车上班”等计划。

罗查理今日在市政局月常会议上提呈2018年财政预算案。市政局预计明年总收入为2亿6856万59令吉，总开支2亿9346万8850令吉，赤字2490万8791令吉。

他表示，市局制定的新标准包括确保市政局和州政府管辖路段，野草不超过5厘米及24小时内修补辖下道路的路坑，此外也将清洁服务扩大至新村及传统甘榜范围。

为槟城上班族而设的免费服务巴士BEST，通往威中柏达镇站的路段将在明年增设脚车道，鼓励上班族骑脚踏车至柏达镇后，乘搭免费巴士轻松往返槟岛上班。

罗查理说，市局将在明年1月兴建一条脚车道，贯穿埔再也、埔达迈花园、威省工艺学院、位于柏达镇的威省市政局、税收局、消拯局、伊斯兰献金局至BEST车站，预料一个月内即可完工，脚车停泊处备有上锁设计。

另外，特别行动队伍（Skuad Khas）将从现有的1支队伍增至3支，即威省每县1支队伍，应对突发事故。

明年总收入料增1124万

威省市政局2018年度预算案，总收入包括来自税收（1亿8590万）、非税收（7265万）及其他收入（1000万）；开销则为行政（2亿7845万）、发展提升（676万）及资产开销（825万）。

罗查理指出，2018年总收入料比2017年增加1124万(4.37%)，与往年一样，税收仍是市局主要收入来源，即占总收入的69%，不过这将取决于100%收到税务。

另一方面，市局明年的总开销料会比2017年提高1434万（5.14%），这是基于在行政上预计会支出比去年多4.44%开销。

罗查理说，赤字财政预算仍无可避免，但市局将尽所能给予威省民众最好的服务，在开销方面，市局也秉持谨慎的态度，避免浪费。赤字财政预算案也意味着市局在清洁工作、道路和基本设施等发展上有更大的责任。不过罗查理透露，市局基金尚足够承担2018年的赤字。

“2018年，市政局将推行多项政策，如活化大山脚城镇、发展威南峇都加湾列生态城市（Eco City）、维护威省天然设施、修复古迹地。”

根据2018年威省市政局财政预算案较早前的民调显示，民众认为市局服务应着重的领域依次为：清洁卫生（24%）、公共设施（15%）、道路安全（15%）、治水计划（13%）、绿意美化（13%）、执法（10%）、社区活动（10%）。

垃圾分类检查开16罚单

罗查理指出，市政局在今年9月1日开始检查了70栋共管公寓（JMB）及管理机构（MC）垃圾源头分类情况，并发出16张罚单及31张通知书予没有履行的单位。

他说，截至今年9月21日，共有11万5539个住宅单位遭检查，当局发出6万9882通知书，其中2万9531个单位没有履行垃圾分类，4万0351个单位履行方式不准确。#