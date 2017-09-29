柔佛风波才落幕 玻州又有清真洗衣店 国内新闻

（加央28日讯）继柔佛闹出清真洗衣店风波后，远在最北端的玻璃市也有类似的清真洗衣店，惟这间店面是在有关风波闹出前的两个月前已开设在玻璃市这个弹丸小州。这家24小时营业的自助洗衣店位于玻州加央甘榜巴羔的一排新店屋之间。

记者前往观察时，发现店内墙壁有显眼张贴着以马来文和英文写着的“注意！这家自助洗衣店特别给限穆斯林而已”的告示牌，不但如此，店外也高挂注明是“伊斯兰概念洗衣店”的商业招牌（Islamic Laundry Concept）。东主沙里胡丁（36岁）接受本报访问时说，他于两个月前已开张这家24小时营业的洗衣店，相信目前州内只有他一家是使用伊斯兰概念经营。

他说，加央还有许多家洗衣店，非穆斯林顾客可以选择到其他洗衣店洗衣。

他表示，在营业的两个月期间，曾经有非穆斯林顾客到店里去光顾，若碰巧他在顾店，就会提醒他们到另外一家去洗衣，若他不在店，穆斯林顾客也会帮忙提醒的。

沙里胡丁说，非穆斯林顾客在听劝告后，有表示感到抱歉，也表示他们没有注意到告示牌的内容。

询及使用伊斯兰概念经营洗衣店的原因，他说，这答案交由宗教司来解释，他不愿多加以评论和回应。

许福光：已呈报告 寻求马华中央处理

针对此事，玻州马华知知丁宜州议员许福光接受本报访问时说，他于周四中午有将此事呈上给马华玻州联委会主席拿督蔡智勇的秘书，让他再转告给工作行程繁忙的蔡智勇，以寻求马华中央来处理这个问题。

他表示非常担心，若特别给穆斯林而已的经营概念延伸至其他行业，将破坏大马长久以来提倡的种族和谐与包容。

他举例，比如交通工具的士和巴士，一旦只限于载送穆斯林顾客，将引起不必要的种族风波。

他也说，本身有经过上述洗衣店查看，并证实此事属实。