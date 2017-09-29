首相：若不是我引荐入中国市场 榴梿或继续廉价 国内新闻

（沙登28日讯）“要不是我，现在的榴梿还有可能维持在每公斤1令吉的价格！”

首相拿督斯里纳吉称，倘若不是他向中国领导人引荐将我国的榴梿推入中国市场，我国的榴梿可能仍停留在每公斤1令吉的价格。

他今早在为2017年大马食品嘉年华暨全国农民、养殖业者、渔民日开幕时说，他曾到访隆市秋杰市场，赫然发现我国的榴梿的价格竟如此低廉，每公斤仅销售1令吉。

“因此，我在官访中国时，向中国领导人推荐我国的榴梿，为我国的榴梿打开了国际市场，才会有如今‘猫山王’（榴梿）每公斤超过100令吉的价格。”

“我想告诉在座各位，是我让榴梿出口到中国，否则如今的榴梿还是维持在每公斤1令吉的价格。”

纳吉披露，每当他官访国外，所关心的不外乎是如何为我国争取更多的外资，以刺激国家的经济发展。

“然而，我的这片苦心，却被在野党指控说我是典当国家主权，更形容我的行为犹如在‘卖国’！”

“然而，当我国在接获到1440亿令吉的投资案时，惠及的是谁？不就是马来西亚人民！”

建东海岸铁路惠及农渔民

他也驳斥在野党的“建造东海岸铁路计划是一项浪费公帑计划”指控，更指这项计划不仅没有浪费公帑，还惠及广大的农民及渔民，让国内所有的农民及渔民绕过中介，自行出口产品，进而为本身增加收入。

全国农业协会主席赛波巴哈里表示，在来届大选，全国的农民、渔民及养殖业者会继续支持国阵的领导，因唯有国阵政府，全国农民、渔民及养殖业者的生活才获得保障。”

感激农渔民养殖业贡献 拨款700万予相关单位

首相拿督斯里纳吉宣布，政府将拨出700万令吉予全国100万名农民、渔民及养殖业者，以感谢他们作为国家经济的“斗士”。

他披露，政府感激全国农民、渔民及养殖业者对国家经济发展所做出的贡献，因此政府决定提供给每一个区域农民组织机构（PPK）及区域渔民协会（PNK）3万令吉的拨款。

纳吉今早是在雪兰莪州沙登农业博览会公园（MAEPS）为2017年大马食品嘉年华暨全国农民、养殖业者、渔民日（HPNNK）开幕时，做出这项宣布。

纳吉也表示，他将向农业及农基工业部提出一项建议，即将烹饪领域纳入该部的管辖。

他解释，基于很多农民除了务农，往往也会经营一些美食餐车及餐厅等，因此他建议未来由农业部直接领导我国的烹饪领域。

“这就是‘从农场到餐桌’（Farm to Fork）的概念，这也会使到国人更珍惜我国的农民、渔民及养殖业者，进而也能够激励农民们种植更具品质的农作物。”

“不过，这项建议必须从农民到各种‘食品店’（food outlet）进行整合。所谓的‘食品店’就包括咖啡馆、餐厅、餐车、得来速（drive-thru）等。当然，这也包括目前盛行的网络预订食物服务。”

预算案将惠及农业领域

另一方面，纳吉也提及，去年农业领域为我国的国内生产总值贡献了893亿令吉，占国内生产总值的8.1%；至于农业食品领域则贡献了365亿令吉，占国内生产总值的3.3%。

“因此，政府在今年一共拨出了44亿令吉，以持续发展我国的农业食品领域，这包括13亿令吉的补贴与奖掖予所有农民。”

2017年大马食品嘉年华暨全国农民、养殖业者、渔民日于今日起，一连4天在雪州沙登博览会公园登场，农业及农基工业部预估这项活动将吸引全国各地约50万人次的到来，并放眼在活动上达到共3000万令吉的销售额目标。