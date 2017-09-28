巴生允办美食饮料派对 警：未接获申请准证 国内新闻

（吉隆坡28日讯）巴生北警区主任马兹南助理总监说，警方还没接获“巴生Centro德国美食与饮料派对”主办单位申请的准证。

他说，巴生市议会需向警方申请准证来举办这项活动。

网络媒体《自由今日大马》引述他的话说：“一旦收到有关申请，我们将征求雪州警察总部与全国警察总部政治部的意见，才作出决定。”

日前有报章报道，巴生市议会已批准这项活动，但禁止提到提到“啤酒节”一词，同时，穆斯林被禁止出席这项活动。

巴生市议会是基于这项活动是在私人场地范围内举办，而批准的。

较早时，雪州伊斯兰党青年团代表会见马兹南与呈交备忘录，，反对这项活动在巴生Centro广场举办。

该团团长沙汉胡迈兹阿都哈林在警局外说，伊斯兰党反对任何以酒精为名的活动。

“我希望巴生市议会重新审查这项决定，并参考警方在此事的观点。”

沙汉说：“我也希望这项活动不会在国内任何地方举办，主办单位应考虑到那些对于这项活动感到‘不舒服’的人的想法。”

他说，这与主办地点是否私人场合无关，最主要的是考量公共安全与保安，犹如执法当局拒绝在吉隆坡举办的“啤酒节”活动般。

“巴生Centro德国美食与饮料派对”于10月12日与13日两天举行，时间从傍晚5时至午夜11时。

据了解，有关商场几年前曾举办类似活动，但是当时没有遇问题。

记者在商场观察，虽然宣传册子提到的是“10月啤酒节”，但现场只有一个小小的展示促销活动。

商场方面拒绝就此事发言。

【新闻背景】

大马2017年啤酒节原订于10月6日与7日，在首都Publika购物中心举行，虽然过去5年曾如常举行，但吉隆坡市政厅于今年拒绝主办单位的申请。

全国总警长丹斯里弗兹表示，基于有情报显示恐怖分子要在啤酒节举办期间展开袭击行动，以及有人试图滋事，因此反对举办这项活动。

主办单位MyBeer Malaysia稍早指出，他们被当局告知, 啤酒节是“政治敏感”。

随后，伊斯兰党中委利祖安莫哈末诺将这项活动标榜为“伤风化活动”，并指这项活动将造成吉隆坡沦为亚洲的罪恶之都。