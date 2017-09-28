雪巫统反对“啤酒节” 促阿兹敏表明立场 国内新闻

（莎阿南28日讯）巫统雪兰莪州联委会表态坚决反对“啤酒节”到底，并促雪州州务大臣拿督阿兹敏阿里表明立场，包括对州内酒类饮品的课题。

巫统雪州联委会宣传主任拿督仄因依斯马依斯迈表示，啤酒节不可在雪州内举行，不仅仅是因为安全问题，同时也要顾虑到州内大多数族群的敏感。

“这可从雪州人口比率来看，州内高达57.9%的居民是穆斯林，3.8%是基督教徒、24.4%是佛教徒，11.6%是兴都教徒以及其他2.3%。”

对于巴生市议会昨天议决让啤酒节在易名为美食节后获准举办，仄因今日促阿兹敏阿里身为一名穆斯林，不能因为政治利益而对这个课题立场反复。

“如果他一口拒绝，那肯定各部门都会遵循他的决定，但是他本身对此课题却是立场反复。”

“我不是要质问巴生市议会，因为市议会也只是履行公事，就是如果有申请，当局便拟定条件，而大家都知道地方政府是州政府所管辖。”

他说，巫统质疑的是，阿兹敏阿里身为信奉伊斯兰教的大臣，理应对大多数的穆斯林族群保持敏感，勿借政治来合理化一切事情。

“他（阿兹敏）必须表现出坚决的立场，那就是不能准许啤酒节的举行，就如吉隆坡市政厅的决定及副首相所坚持的立场。”

据《每日新闻》报道，仄因甚至说，若阿兹敏不尽力阻止啤酒节，等于说这位大臣也涉及这场于10月12日及13日举行的活动。

“作为一名穆斯林，一州之长，他把此事推给地方政府的言论，显示他已直接及间接涉及其中。”

他因此质疑雪州政府轻忽这个课题以致批准啤酒节的举行，也不重视州内啤酒泛滥的问题。

他重申，对于类似啤酒节在雪州内举行，巫统是反对到底。