华社不再唱月亮代表我的心 山中鸟叫

文:苗人凤

如果伊斯兰党在第14届大选输到惨不忍睹，那只能怪党老大哈迪阿旺太过自负，太过低估华社的政治力量与非穆斯林社会意愿。若然伊斯兰党惨败，哈迪阿旺的总舵主地位是否会被新人取代，那是后话。

日前吉隆坡市政厅指非穆斯林公开喝啤酒会引起保安问题，下令禁止主办单位续办2017啤酒节；柔佛州麻坡一家自助洗衣店业者，则因清真与非清真教义之别，擅自禁止非穆斯林光顾；此外，吉兰丹州宗教局向一名在公众场所穿着短裤的男性穆斯林球员发出传票，指对方触犯伊斯兰穿着指南；这些突发事件不只使到广大非穆斯林社会震惊及不安，也引起本身穆斯林社会的严厉批评。

当前因敏感的宗教课题引起族群关系紧张，很多人归咎于伊斯兰党是始作俑者。自从伊斯兰党极端派抬头，大马政局动荡不安。国内不少宗教狂热分子为响应IS极端分子号召建立强大伊斯兰国，不惜出国前往中东国家参加建立伊斯兰国的聖战。这种极端行径，叫向来酷爱民主自由与和平的大马国人不寒而栗！

如果不是大马警方精明，及时逮捕及阻止这些欲在本土干扰对付非穆斯林社会的聖战狂热分子，今天的大马多元社会恐怕已被这些受到海外极端宗教分子洗脑的IS支持者，搞到鸡犬不宁，甚至会出现种族冲突悲剧。

近年来，伊斯兰党一而再、再而三挑起宗教敏感课题，党魁哈迪阿旺更亲自提呈共扩大伊斯兰法庭权限355刑事法案动议，还未正式在国会辩论及获得通过，由伊斯兰党掌控的吉兰丹州政府，已迫不及待地推行激进的伊斯兰刑事法例如最近执行的伊斯兰服装指南。一名男性穆斯林球员日前在公众场所穿短裤被丹州宗教局发出传票，使到非穆斯林感到震惊，认为此举已侵犯人身自由。

非穆斯林担心丹州政府走火入魔，今后会推出更多极端宗教法令，并影响各州的宗教狂热分子陆续尾随。

为了阻止伊斯兰党得寸进尺及狂妄自大作风，坊间传出來届大选，伊斯兰党将会兵败如山倒的讯息，民间更预测丹州伊斯兰党保不住现有的丹州政权。

记忆犹新，吉打州伊斯兰党在308大选中，以民联成员党身分击败巫统而执政吉打州，但是上台后倒行逆施，推行一连串以激进伊斯兰教义为指南管理吉打州，引起非穆斯林社会强烈不满，但是伊斯兰党吉打州务大臣还是一意孤行，毫不理会华裔社会感受。终于吉打州伊斯兰党为其狂妄作风付出了惨重代价，505大选中，伊斯兰党惨败，国阵重夺吉打州政权。

有人説，伊斯兰党的政治版图今非昔比。尤其是党魁哈迪阿旺个人欲把大马建立为伊斯兰神权国的意愿非常强硬，哈迪阿旺不只是不受华社欢迎，伊斯兰党更成为华社的洪水猛兽，是华社的一颗毒瘤。在马来社会，伊斯兰党也是阻力重重，令一般思想温和及奉行中庸政治的马来选民尤其是新生代退避三舍。

最近，国内战场传來讯息，伊斯兰党已成为支持中庸治国理念国人的梦魇，必须早日根除。伊斯兰党的极端宗教教义完全被华社拒绝，且成为过街老鼠，人人喊打。伊斯兰党若然跟巫统合作，自己损兵折将，惨败收场，巫统也受到拖累，所以谋士如云的巫统，绝对不会真诚和伊斯兰党合作。

倘若和已宣布断交的希望联盟重修旧好，一起对抗国阵，伊斯兰党也一样会落得惨败下场，同时迫使仍吹反风的华社回心转意，或支持国阵或投下废票。因此，希望联盟的民主行动党、国家诚信党、土著团结党都不敢冒险，不会欢迎伊斯兰党加盟，以免拖累自己。甚至与伊斯兰党保持暧昧关系的人民公正党，此刻得悉华裔拒绝伊党后，也对伊党避之则吉。

今届大选，政坛人士多不看好伊斯兰党大胜。国内发生愈多极端宗教分子惹是生非，把矛头指向非穆斯林社会的话，愈对伊斯兰党不利。伊斯兰党的政治基地是在东海岸的吉兰丹丶登嘉楼以及吉打三州。失去广大华裔选民以及马来新生代支持后，最后伊斯兰党只能退回吉兰丹州大本营。

本届大选，即使伊斯兰党死守吉兰丹州桥头堡，政坛人士也不看好伊斯兰党。反之，如果巫统全面反攻，不得民心的伊斯兰党或棄甲曳兵。不论三角战或是一对一的局面，伊斯兰党的选票都会大幅度流失。如果伊斯兰党在第14届大选输到惨不忍睹，那只能怪党老大哈迪阿旺太过自负，太过低估华社的政治力量与非穆斯林社会意愿。若然伊斯兰党惨败，哈迪阿旺的总舵主地位是否会被新人取代，那是后话。