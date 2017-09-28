人到中年，处于中上有老下有小的状态，压力不言而喻。但是即使很累了，他们也不曾言语一声。为了中年人的健康，在平时遇见这5种情况就别硬扛着了。

中年人的生活压力是巨大的，上要照顾老人，下要管教小孩，但他们从来都是默默承受。一来二去倒是把身体搞垮了。所以人到中年，还是得先把自己的身体顾好，才有照顾别人的能力。

人到中年要做到这几点：

{1}不扛病：胃疼了吃点胃药，肩膀疼了贴膏药，头疼了吃点去痛片，这些已经成为不少中年人的生活常态。殊不知，头疼、胃疼、身体发麻等症状都可能是身体发出的预警信号，一味漠视、吃点药敷衍了事，容易小病拖成大病。

比如，经常头疼、头晕可能与高血压、颈椎病有关；经常胃疼可能是患了胃溃疡、十二指肠溃疡，需要做胃镜排除恶性病变；上下楼吃力、心慌可能是心脏出了问题。无论是哪种疾病，最重要的是早发现、早诊断、早治疗，防微杜渐、及早干预，时间再紧张，也要在身体不适时尽快就医，并调整生活方式。

{2}不扛饿：客户文案没做完，临时又加了一台手术……此时，很多人会选择“忍饥挨饿”，等加班结束再饱餐一顿。研究发现，饥饿时血糖降低，会产生头晕、注意力不集中、记忆力减退、疲劳等问题，甚至影响大脑功能，导致智力下降。

另外，不按时吃饭的人比正常饮食者的胆固醇高33％。经常不按时吃饭，胆囊不收缩，久而久之会引发胆结石。

因此，一定要保证3餐规律，尤其是午餐和晚餐，不要过度拖延，可以在办公室准备一些水果、饼干、充足的水等，及时给身体“加满油”。

{3}不扛困：长期熬夜，容易打乱生物钟，导致患冠心病、高血压、心肌梗死的几率升高。睡眠不足还会导致脱发、脾气暴躁、注意力不集中等问题。

另外，很多中年人在加了一宿班后开车回家，迷糊状态下开车的反应速度等同于酒驾的反应，极易引起交通事故。建议晚上尽量在11时前入睡，早上7时左右起床。即使不能保证睡眠时间，也要适当补觉，提高睡眠质量。

{4}不扛累：正所谓积劳成疾，人的很多疾病都是累出来的，长期过度疲劳会出现焦虑、失眠、记忆力减退、精神抑郁等问题，严重的还可能导致猝死。当感觉体力不支时，证明你已经处于劳累状态，必须好好休息，恢复体力。每连续工作2小时，就应停下来，听听音乐，放松下身心，小憩15分钟。

另外，疲劳过度者要注意多补充营养物质，但切记饮食不能过于油腻，果蔬、鱼肉等是不错的选择。此外，还应调整好工作和生活节奏，让自己慢下来，享受当下，反而会提高工作效率。平时可以多做些有氧运动，比如跑步、骑车。

{5}不扛压：有些人的性格比较隐忍，很多中年男性有苦有累自己扛，有了苦闷情绪也憋着不说，长期精神高度紧张、得不到释放，就会扛出大问题。所以，一定要学会为自己减压。

1.积极面对难题，正确认识自己的身体素质、知识才能、社会适应能力等，尽量避免做一些力所不能及的事。

2.可以约三五好友郊游、拥抱大自然，到户外做做运动或者去唱唱歌。

3.按摩也有助于释放压力。