其实捐血除了可以拯救他人生命之外，对自己本身的健康也有着许多好处，以下是4 个捐血的好处：

{1}让血液流动更顺畅

其实没有研究能够证明时常捐血的人会比一般人更健康，但美国流行医学杂志研究指出，88%的捐血者较不会有心血管的问题。

反覆的捐血可以帮助血液流动顺畅，减少血管内膜的损害，并可降低动脉堵塞的机会。这或许可以解释为什么上述“88%的捐血者较不会有心血管的问题。”的原因。

{2}可以做小型的健康检查

在捐血之前，必须先量你的体温、脉搏、血压以及血红素的量，再来会把采集的血液拿去进行13 项不同传染病的检验测试，包括B 型、C 型肝炎或爱滋病等，若检验结果呈现阳性反应，便会立即通知你。但若你已经怀疑自己得到任何的传染病，就不应该冒然去捐血！

{3}让你身体的铁质保持平衡

一般健康的成人身体里的铁含量大约是5 克，当你捐一个单位的血大约会损失四分之一克的铁，但捐血所流失的铁是可以透过日常饮食补充回来。这其实是好事，因为身体中若含有过多的铁可能增加心血管病变机率，所以时常捐血可以让身体的铁质保持一定的平衡。

但若你有贫血或是体内血红素不足的情况下，建议不要捐血；若体内的铁质较低，服用口服铁剂可帮助你重新获得捐血资格。

{4}可以更长寿

做好事是人活得更长寿的一种方法。健康心理学研究发现，以4年为一个区间统计，自愿帮助别人的人将比一般人更健康。

根据红十字会统计，平均捐1次血就可以就拯救3个人的生命，捐血除了让自己的身体更健康之外，最重要的是可以帮助需要帮助的人，因为血液的需求永远都在。