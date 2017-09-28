皇冠城居协：伊党反对啤酒节 中秋宴不邀伊党议员 国内新闻

报道：林家彣

（吉隆坡28日讯）不满伊斯兰党反对啤酒节，皇冠城居民协会取消邀请伊党国州议员出席雪兰莪州加影皇冠城中秋晚宴。

皇冠城居民协将在10月7日晚上7时于皇冠城湖畔公园举办中秋晚宴，并已经在两三周前致函邀请伊党乌鲁冷岳国会议员仄罗斯里及杜顺大州议员拉查理。

不过，随着早前伊党反对举办啤酒节，皇冠城居协已经在本月26日开会议决，取消邀请两位伊党国州议员出席。

皇冠城居协主席何其隆接受《光华日报》访问时，也证实了此事。他说，居协确实议决取消邀请伊党代表出席，但其实有关通知函还没发出。

“不过，我们已经打算在这两天内发函通知仄罗斯里和拉查理。”

他说，一直以来，居协举办任何节庆活动都会邀请伊党代议士出席，两者都会赴约，但今次则是首次取消邀请他们出席。

居协是基于“安全理由”及“酒精饮料”取消邀请仄罗斯里和拉查理出席中秋晚宴。

对于不满伊党反对啤酒节以及指酒精引起罪案的论调，何其隆也认为，这是不尊重华社。

“因此，我们才会以这形式让他们了解华社心声，而不是通过示威抗议的方式。假设华社继续默不作声，将难以想象未来会如何。”