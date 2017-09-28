林冠英：无意问责联邦26亿治水计划 只盼速拨21亿欠款 北马新闻

（槟城28日讯）槟州首席部长林冠英强调，在联邦政府26亿治水计划拨款问题上，槟州政府无意怪责“任何人”，只要联邦政府实现对槟州政府的承诺，以及把拖欠槟州人民的21亿5700万令吉尽快拨出。

他于周四召开记者会时质问，为何自2006年至2010年的第9大马计划后，联邦政府治水的拨款也明显减少，即从第9大马计划的14亿令吉，减少至第11大马计划的2亿500万令吉，这是否是因为自2008年起，槟州已更换政权。他说，目前联邦政府的实际拨款为4亿4300万，而21亿5700万则不知去向。

“4亿4300万只是联邦政府宣布拨款的16%，剩下的84%则不知去向？这是一项大丑闻，槟州政府不要再听一千个理由，它只希望联邦政府拨款推行州内的治水计划。”

委任旺吉旺胡先为新闻官

另一方面，林冠英宣布，槟州政府委任旺吉旺胡先为新闻官，以协助向人民，尤其是马来人讲解槟州政府的政策。旺吉旺胡先也于今日在林冠英之前，宣誓就任。今日也在场者尚包括槟州宗教事务委员会主席阿都玛力及槟州首席部长策略顾问赛夫汀。

世界粤菜厨皇大赛 2名厨为槟争光

槟州2名厨师为槟州争光，在2017世界粤菜厨皇大赛中获选“2017粤菜厨皇”及赢得金奖！

由于为槟州争光，这2名厨师今日获槟州政府奖赏各800令吉。这2名年轻的厨师分别为27岁的林礼胜及25岁的林顺名，前者为槟城垄尾东海鱼翅酒家的厨师，后者则是槟城G酒店的中餐部的厨师。2人是参加于本月6日至7日在香港举行的上述大赛，结果赢得17个金奖中的其中一个金奖，并获选为2017粤菜厨皇（只有5支队伍获得这荣誉）。

共有来自57个地区，44个国家的160支队伍参加上述大赛，结果林礼胜及林顺名以“拿手的好菜”，龙趸竹虾烩鲜得奖。