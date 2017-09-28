通讯委会首8月接逾2万举报 705宗投诉来自北马 北马新闻

（槟城28日讯）大马通讯及多媒体委员会在今年截至8月的资讯显示，虽然该局共接获2万1585宗来自各方面的投诉和举报，但却只有705宗投诉来自北马。

对此，通讯及多媒体委员会网络安全与执法部总监祖卡奈坦承，他无法确认北马区的网络用户没面对任何问题，又是缺乏举报问题的相关资讯，而以致投报数据低。其中，虽然槟城网络渗透率高达114%，但槟城的投诉率很低，仅有约2%。

因此，他指这也是为何该局每年会定期到全马各地举办座谈会，这不仅是为加强市民醒觉，同时可亲自去聆听民众的观点及问题。他于周四早出席该会举办的“如何在电子时代保障消费者权益”座谈会上指出，大马在2016年的网络渗透率已创下141.3%的高点，这意味着每一百人中，至少有40人是拥有超过一个网络宽带。

“然而，这也导致许多‘破坏性科技（Disruptive Technology）’事件发生，如网络欺诈、发布假消息的问题。无论是伪造身份来骗钱。或通过售卖假货来牟利，这都需要各单位合力监督执法，才能有效制止。”

他指，以往当局会鼓励用户自我调节，以避免成为骗局受害者，但现在大多数大马人都使用至少一个社交网站，这不能仅靠该局、警方、贸消部或其他相关部门来管辖网络，反而是需要民众与各执法单位联合监管，方能制造出一个健康网络环境，此外这也有赖网民在网上自律。

“很多人以为，通讯及多媒体委员是在监督每个网站和社交网，并逮捕违法用户，但现实却相反，我们都是通过民众或相关部门团体投报后，才展开调查及采取行动。”

出席者，尚有网络安全与执法部主任拿汀麦再拉尼、监督与合规部总监莎丽占及主任拉菲达等。#

民众可投诉违法网络服务

监督与合规部总监莎丽占指出，该会负责的职务范围很广，这包括监督网络诈骗、网上非法行销、监督网络服务提供公司等。

她指出，很多民众都误解，该会随时会监督社交媒体，同时将全部网络问题归咎在触犯1998年通讯及多媒体法令来处理。她解释，该会所负责的范围其实很广，因此当民众在网上看见的错误行销，或一些广告不符合大马的文化，甚至对网络服务提供公司有所不满的问题，都可以向该会做出投诉。

截至今年6月为止，该会在接获投报后，已封锁了另1485个网站，其中617个网站涉及色情成分，16个含有恶毒内容，486个涉及传播假消息，4个含有乱伦成分，以及362个其他类型的网站。

她提及，民众若有问题需要投报，可登入该会网站aduan.skmm.gov.my提出投诉，民众也可通过whatsapp手机程序，将投诉传予该会联络016-2206262。