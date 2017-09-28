海龟遭猎杀怀璧其罪 社论

海龟被盗猎开膛取卵事件过去也时有报导，而且并不只是发生在沙巴和菲律宾海域，墨西哥太平洋岸的沙滩也曾发现有多达约80只保育类的榄蠵海龟被盗猎者开膛取卵，而这种非法盗猎行为的背后，据说是迷信于追求春药效果。

沙巴仙本那日前发现至少9只海龟遭盗猎者开膛取卵后弃尸海上，海龟尸体被海浪打上本本岛沙滩。

被发现的海龟尸体属于绿海龟，是一种被列在世界自然保护联盟濒危物种红色名录中列为濒危物种。

海龟对大马人民而言并不陌生，在东马和马来半岛多个海滩都有海龟上岸产卵，是国人熟悉及倍感亲切的海洋生物。

然而海龟因为生态环境的破坏和遭到猎杀，数量骤减，而这次被遭取卵弃尸的绿海龟，母龟在全世界数量仅剩下约20万只，如果再因为”怀卵其罪“而被无情猎杀，很快将会灭绝。

本本岛被冲上岸的龟尸虽然只有9只，由于猎杀事件可能是在仙本那外海或者别的海域发生，实际被猎杀的数目肯定更多。

沙巴野生动物部门接到投报后，即调派斗湖分局保护人员前往仙本那展开调查。

遗憾的是，这次的大批海龟遭到猎杀事件并不是孤立案件。沙巴野生动物部门在证实这起非法捕杀事件的同时，也透露该部门在上个月才将4名涉及同样罪行的菲律宾渔民控上法庭。

绿海龟遭盗猎事件时见报导，2014年有多达50只海龟残骸在古达岸外的迪加岛曝尸岸边；2015年迪加岛再有19只海龟疑遭人杀害被弃尸。

海龟被盗猎开膛取卵事件过去也时有报导，而且并不只是发生在沙巴和菲律宾海域，墨西哥太平洋岸的沙滩也曾发现有多达约80只保育类的榄蠵海龟被盗猎者开膛取卵，而这种非法盗猎行为的背后，据说是迷信于追求春药效果。

面临生存危机的海龟，是不会对人类构成威胁的物种，相反的却是海龟成年后会回到出生地产卵，龟蛋孵化过程以温度高低决定性别的现象，可以做为有趣的生态课，引起学生对生物科学的兴趣。

拥有许多海龟产卵地的马来西亚，有必要投入更多的资源协助海龟保育，对发生在我国海域的非法猎杀海龟行为更不能坐视不理，必须采取严厉有效的打击手段，参与拯救海龟，让大马海岛和海滩能够继续看到海龟的身影。