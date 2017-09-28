如果爆发金融危机 现款黄金发挥避险功能 经济新闻

（吉隆坡28日讯）自全球金融危机爆发至今已经过了10年。在心理上，这是另一个因素使到投资者有些恐惧。在没有每10年调整一次的情况下，市场如何维持上升趋势?

在2007年底，由于美国房地产市场大萧条，引发了严重的经济衰退和金融体系近乎崩溃。

银行倒闭、政府机构出手救助、股市大跌，国家不得不在财政上大力支撑经济。

施罗德投资管理有限公司表示：“我们仍然感受到这样的影响，这包括欧美和日本的低增长、国际政局动荡、英国退欧甚至特朗普当选美国总统都与潜在爆发危机有关。”

其中一个危机的显著影响是债券收益率长期上持续下降。

日本、德国和英国的债券收益率仍然低于1％，这反映了投资者对这些地区的利率前景看法。随着美联储开始加息，美国的债券收益率随之攀升至2％以上。

然而，中央银行试图刺激经济而出现的连锁效应已经使到股市回暖。美国股市自2009年3月的危机低点以来已上涨超过260％。英国、欧洲和亚洲股市在同期的涨幅也超过150％。

此外，被称为“恐慌指标”的VIX指数，目前处于历史低位。随着各国政府和中央银行作出干预，设法阻止危机发生，因此VIX指数下跌。

施罗德称，投资者信心逐渐增加，这表明投资者看不到任何会导致市场出现异常波动的原因。

它指出：“低利率和货币政策的效应被注入经济后使到企业受惠，从而推动股市上扬。”

一名施罗德基金经理说，导致金融危机爆发的关键已在数月前在各个市场上释放了警告信号。

他透露：“如果我们想避免严重损失，我们应该在机会来临时利用较廉宜的估值来投资，而不是用某些方法来挽救我们的损失。我们坚信，只要积极管理风险，投资者才可在长期上取得强劲的回报。”

他说，以往在金融危机期间，最好持有较少对经济敏感的股票，例如金融股，并将资金购入政府债券，因为它会保障投资者的资本而且可以提供稳定的回报。“虽然在所有周期结束时，对资本保护的关注至关重要，但是这一周期是完全不同的。因此，这次我们用来保护投资组合也可能有所不同。”

“从历史上来看，政府债券是一个较明显的投资避风港，不过这次可能不会提供同样的机会。如果市场进入一场以前从未经历过的金融风暴，那么过去所用的方法已无效，所以我们应放眼一些相对被低估和/或具有保护潜力的少数资产。”

他表示，这些资产可能包括现金，以帮助抑制金融工具的波动，并在时机出现时以更廉宜的水平进行投资。另外需要注意的资产是黄金，当股市下跌时，它将会发挥赚钱的能力。