令吉贬值4.2300兑1美元

（吉隆坡28日讯）今日令吉美元汇价先升后跌，但兑美元以外的主要货币也全面走软。

令吉兑美元汇价闭市报4.2300/2330，较昨日之4.2200/2230贬值。开市时，令吉兑美元报4.2170/2200。

美联储主席耶伦有关今年年底将再次加息的暗示，是导致美元 走强，从而促使令吉兑美元贬值的因素。

耶伦周二表示，若在通膨率达到2%之前保持货币政策不变，那将是不明智的。耶伦的讲话相当偏向于鹰派，使投资者对12月加息的预期有所提高。耶伦的讲话推动了美元与美国债券收益率攀升。

交易员说，令吉起初走强，是因认为令吉被低估的外国投资者趁低买入令吉所致。

此外，令吉兑新加坡元汇率由昨日闭市之3.1059/1093趋软至3.1076/1109、兑每百日圆由3.7395/7431走软至3.7513/75590、兑英镑由5.6518/6576降至5.6564/6621，以及兑欧元由4.9577/9616贬值至4.9770/9818。

另外，中国外汇交易中心公布，9月28日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元兑人民币6.6285元，1欧元兑人民币7.7936元，100日圆人民币5.8813元，1英镑兑人民币8.8907元，1新加坡元兑人民币4.8814元及人民币1元兑0.63585令吉。