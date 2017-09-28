金融与科技股领涨 美国股市攀高 经济新闻

（纽约28日电）周三美国股市攀高，金融与科技股领涨。道指四连跌后回升。

道琼斯指数闭市涨56.39点或0.25%，报22340.71点；标准普尔500指数闭市涨10.20点或0.41%，报2507.04点；纳斯达克综合指数涨73.10点或1.15%，闭市报6453.26点。

朝鲜相关的担忧情绪似乎有所减退，投资者更加关注美联储主席耶伦有关今年年底将再次加息的暗示。耶伦周二表示，如果在通膨率达到2%之前保持货币政策不变，那将是不明智的。耶伦的讲话相当偏向于鹰派，使投资者对12月加息的预期有所提高。耶伦的讲话推动了美元与美国债券收益率攀升。

美联储官员讲话仍受市场关注。周三讲话的官员包括明尼阿波利斯联储行长什卡利、圣路易斯联储行长布拉德、美联储理事布雷纳德（Lael 及波士顿联储行长罗森格伦等。

投资者还将密切关注共和党发表的有关税收改革的重大声明。

经济数据方面，美国8月耐用品订单增长1.7%，航空器订单大增，推动了8月耐用品订单的增长。扣除交通产品订单不计，8月耐用品订单增幅仅为0.2%。8月份的核心资本商品订单增长0.9%，核心资本商品出货量增长0.7%。

之前经济学家预期8月份的耐用品订单将增长1%。

其他市场方面，ICE美元指数走高，延续了周二耶伦讲话强化2017年再次加息预期后的上涨趋势。

欧股连续五日走高

周五欧洲股市上涨，为连续第五个交易日走高，其中银行股由于投资者预期美国利率将会上升而走高。与此同时，阿尔斯通股价则由于该公司与西门子同意合并旗下铁路业务而大幅上涨。

泛欧斯托克600指数上涨0.4%，闭市报385.62点，这项欧洲基准股票指数创下了自7月17日以来的最高闭市点。

阿尔斯通股价闭市上涨4.3%，西门子起1.2%，帮助推动泛欧斯托克600指数走高。这两家公司同意将旗下铁路业务合并，目标是创造出规模足够大的一家欧洲巨头。

西门子股价的上涨帮助推动德国DAX 30指数闭市涨59.80点或0.4%，报12665.00点。与此同时，法国股市CAC 40指数也上升16.24点或0.3%，闭市报5285.00点。英国富时100指数上涨25.76点或0.4%，报7311.50点，因英镑走软对该指数形成了提振作用。

外汇市场上，欧元兑美元汇率下跌至一个月新低，从周二纽约市场上的1.1795美元跌至1.1742美元。欧元汇率从本周一开始下跌，原因是在上周日举行的德国大选中，该国总理安格拉·默克领导下的保守派联盟取得了胜利，但其得票率则创下了自1949年以来的最低水平。