摩根士丹利增持 首要媒体一度涨3.16% 经济新闻

（吉隆坡28日讯）由于全球金融服务机构摩根士丹利集团（Morgan Stanley）增持股权，因此激励首要媒体有限公司（MEDIA，4502，贸易服务组）一度上涨2.5仙或3.16%。

收市时，该股起1.5仙或1.90%报80.5仙，成交量达466万5500股。盘中最高扬至81.5仙。

以目前股价计算，首要媒体的市值为9亿384万令吉。

首要媒体向大马交易所报备，摩根士丹利买入公司75万5000股，总股权约为8884万股，或相当于8%直接股权。

其中Morgan Stanley & Co LLC持有20万股，而Morgan Stanley & Co International PLC持余下的8864万股。

一名不愿具名的抽佣经纪向theedgemarkets.com指出：“由于首要媒体是一家中型资本公司，因此有进一步上涨的潜力。这是预期之内，尤其是当外资公司持续买入一家本地公司。”

“2017财政预算案公布的中小资本上市公司配置，可能推动摩根士丹利对首要媒体的兴趣。”

首相拿督斯里纳吉提呈2017预算案时指出，政府将推出中小资本上市公司研究计划，同时官联投资公司将拨出高达30亿令吉的特别基金予持证券监督委员会（SC）执照的基金经理，以投资在潜在中小资本公司。

这也使本地机构、散户，以及外国基金更容易投资在这些公司。