家电产品销售上升 松下电器表现亮丽 经济新闻

（吉隆坡28日讯）松下电器（马）有限公司（PANAMY，3719，消费产品组）公布，在截至2017年6月30日止第一财季，所取得的税前利润按年从4984万令吉小起0.8％至5026万令吉。

该集团在向大马交易所提交的文件中表示，营业额由前期的2亿9779万令吉增长10.1％至3亿2785万令吉。

它说，营业额较高，主要是拜家庭电器和风扇产品的出口市场销售强劲所赐。

松下电器称，家电产品的销售额按年上升11.4％，主要是越南和西亚地区的销售增加。

该集团指出：“随着购买力越来越强，越南市场的增长潜力得到提升。此外，由于经济环境改善，这也推动西亚地区的销售增长。”

它透露，风扇及其他产品的销售额按年增长9.1％。

松下电器说，销售额获改善主要是由吊扇产品所推动，这归因于阿联酋的销售回升。

展望未来，尽管西亚市场出现了一些复苏迹象，但是该集团称，出口收入可能会受到波斯湾国家的政治紧张局势所打击，因为它可能会影响该地区的经济前景。