为促进旅游和酒店业 我国有需要采取激励措施 经济新闻

（吉隆坡28日讯）为促进马来西亚的旅游和酒店业（包括酒店、食品、餐馆、厨师以及食品服务设备和供应商），因此有需要采取激励措施，这将有助于维持该行业作为我国经济的第3大贡献者。

旅游与文化部副部长拿督玛丝艾米雅蒂表示，各方利益相关者应共同努力，将行业推向新高，并在目前进行中获得杰出成就的2017年大马国际食品与酒店展览的证明下，将有助于增加今年旅游业的收入。

她引用了去年这一综合力量如何使旅游业能够向国家库房贡献733亿令吉。

据大马旅游局的数据显示，今年旅客人数目标为3180万人，预计来自旅游收入将达到1180亿令吉。

玛丝艾米雅蒂说：“类似上述活动对大马的旅游业和酒店行业都有直接和间接的积极影响，因它将我国定位为全球的行业领导者。”

她称，在政府的宏愿中，旅游和酒店业被公认为国家重点经济领域之一，以协助大马在2020年成为高收入国家。

在2020年，大马的目标是吸引约3600万名游客前来观光，预计旅游收入将达1680亿令吉。