铂钯价格相同 黄金价连跌2日 经济新闻

（纽约28日电）周三黄金期货价格连续第二个交易日下跌，因受美元走强拖累。交易商们等待美国共和党推出新的税改计划。

纽约商品交易所12月交付的黄金期货价格下跌13.90美元或1.1%，闭市于每安士1287.80美元，为8月中旬以来的最低闭市价。SPDR黄金信托ETF下跌0.8%。

其他金属期货方面，12月白银期货价格下跌5.6美仙或0.3%，闭市报每安士16.827美元。此外，今天的铂金与钯金期货价格收于相同数字，这是16年来主力铂金与钯金合约首次达到平价水平。1月铂金期货价格下跌3.20美元或0.3%，闭市报每安士925.50美元。12月钯金期货价格上涨11.05美元或1.2%，闭市于每安士925.50美元。

美元延续了上涨趋势。在美国共和党公布税改计划草案之前，一项关键性的美元指数攀升至一个多月以来新高。衡量美元兑一篮子六种主要货币汇率的伦敦洲际交易所（ICE）美元指数上涨0.4%，报93.349点，创8月23日以来新高。美元走强通常会令黄金等以美元计价的避险投资资产价格承压。