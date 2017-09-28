共和党推税制改革 特朗普称创中产奇迹 国际新闻

（华盛顿28日综合电）美国总统特朗普的共和党，周三推出一项改革美国税法计划，要求大幅度削减公司税及废除遗产税，以高昂注码推动经济增长，并挽救总统特朗普的政治议程。白宫与共和党连月来合作拟定此计划，它要求把美国公司税由35%降至20%，低于工业化国家平均22.5%水平。

总统特朗普在印第安纳波利斯发表演说，推销税改计划，并承诺会出现一次中产阶级奇迹。他指现时税法是阻碍经济扩张的“古物”，指共和党的计划“基本上是我国历史上最大规模减税”。他表示：“我们等待这计划已很久。”特朗普说，减公司税是革命性转变，最大赢家是中产阶层工作者，因职位开始涌入国内、公司开始竞相聘用美国劳工、以及工资继续增长。

根据税改计划，家庭税阶数目由7个减为3个，最高税率为35%，低于现行的39.6%。但计划亦提到最高薪酬纳税人“可能”会有额外一个最高税率。

众议院议长瑞安在声明中表示：“这是我们这一代向中产阶级提供真正税务减免、在国内创造就业、及刺激前所未有的经济增长的最佳机会。”他说，这距上次的同类计划已有31年，勤奋的家庭及中小企业已不能再等。

改革税制一直是共和党的政治圣杯，也是特朗普竞选时的主要承诺，在实行医保改革及兴建围墙停滞不前之际，它更形重要。但民主党指计划是奖励有钱人的任意制度，并指特朗普未有协助工作的中产美国人家庭，另外取消遗产税亦将令联邦赤字激增。

脸书配合通俄调查 特朗普狠批玩针对

社交平台脸书同意就去年总统大选通俄风波一事与委员会合作，美国总统特朗普周三就在推特开火批评脸书针对他，又暗示该社交平台与多个假新闻传媒合谋。脸书创始人扎克伯格则回应，脸书一向致力保持政治中立，并容许发表不同的声音。

脸书上周同意提供3000个俄罗斯机构所发广告的资料予当局，事隔数天，特朗普即在推特上点名批评脸书“反特朗普”。扎克伯格亦于同日在脸书上反击，称特朗普及自由主义者均不满相关的想法及内容，但这正是一个拥有不同意见的平台；又称自己早在大选后发表的言论不恰当，当时他曾指脸书的错误资讯影响大选结果是“疯狂的”，惟现已对此感到后悔，并指该问题太重要，不应被轻视。

报道又指，通俄调查委员会已邀请脸书、推特及谷歌母公司Alphabet于11月1日出席听证会，协助调查有关平台是否被人暗中操控，协助特朗普胜出大选。脸书证实收到邀请、推特拒绝回应，谷歌则未有回覆。推特将于周四与调查委员会及白宫情报委员会进行闭门会议，本月亦曾发声明称会与当局合作。

逾半美国人指特朗普 不适合当总统

据周三公布的民调，大多数美国选民认为特朗普不适合担任总统，只有36%受访者认同他在白宫的表现。

昆尼皮亚克大学民调人员表示，在特朗普是否适合担任总统问题上，美国人在党派、性别和种族上都显示出有极大分歧。但大多数人同意的一件事，是特朗普应该停止在推特发文。

昆尼皮亚克大学调查全国1412名选民，当中96%表示，特朗普应停用推特发文，只有26%受访者表示，他应该继续发文炮轰。整体来说，56%的受访者表示，特朗普不适合担任总统，42%的人认为他适合。94%民主党人说，特朗普不适合当总统，5%表示他适合。84%共和党人说他适合，14%表示他不适合。

美国男性在这问题上以49%-49%打成平手，女性则有63%表示他适合担任总统，35%表示不适合。白人选民则有50%说他适合，48%说他不适合。黑人选民有压倒性94%认为特朗普不适合当总统，只有4%说他适合。