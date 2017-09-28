去年曾选国民党主席 台北市议员坠楼亡 国际新闻

（台北28日综合电）国民党籍台北市议员李新，周四清晨被发现在台北大安区一幢大厦坠楼身亡，原因仍有待调查。据指李新最近心情相当差，出事前一晚到事发大厦找前妻，未料翌日即出事。

64岁的李新自1998年起任台北市议员至今，且曾当选台北市议会副议长，去年在朱立伦因选总统失败而辞任党主席后，李新宣布角逐党主席，但最终败给洪秀柱。

事发清晨约5时许，大厦住户听到窗外传出巨响，探听下发现有一名年约6旬的男子倒卧行人路上，连忙报警求助。警方及医护人员接报到场，发现该男子头颅破裂，鲜血满地，经检查后确认已无心跳呼吸，当场死亡。

与此同时，一名目击事件的大厦10楼住户指出，他当时发现有一名男子站在阳台雨遮上，起初只以为对方的身体被卡住，并曾开口询问是否需要帮忙，未料男子随后突然一跃而下。

饱受“生蛇”困扰 找前妻后出事

由于男子当时身上只穿有睡衣，没有任何身份证明文件，警方与大厦保安逐家逐户查访，一直问到11楼的李新前妻家，始发现李新已不见人影。李新前妻和前妻姐姐下楼认尸，确认发现死者为现任台北市议员李新。

有媒体引述李新儿子的话报道，表示父亲最近心情相当差，故周三晚特意前来坠楼大厦某单位找母亲，未料翌日即出事。与李新共事的市议员王鸿薇亦声称，李新近来身体状况欠佳，饱受俗称“生蛇”的带状疱疹困扰。