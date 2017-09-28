花花公子始创人 赫夫纳病逝 国际新闻

（华盛顿28日综合电）自言曾与2000女人上床的《花花公子》始创人赫夫纳周三病逝，终年91岁。杂志在声明中指，赫夫纳于家中安然过世，离世时亲人与所爱都陪伴在侧。《花花公子》曾经风靡一时，但随着纸媒没落及互联网的兴起，销量早大不如前；赫夫纳近年亦逐渐淡出，生前仅持杂志1/3股份。

赫夫纳儿子库珀在声明中指：“父亲为这时代的传媒人、文化先驱，他在一些社会、文化运动中提倡言论自由、公民权益与性自由，过了非同凡响与富影响力的一生，人们将深深怀念他，包括他的妻子、我兄弟姊妹，以及花花公子企业同仁。”

《花花公子》以美艳兔女郎清凉照闻名，1953年创刊号封面是经典女神玛丽莲梦露。杂志销量在1975年去到高峰，达560万本；但去年只剩约80万本。为求存杂志近年力求转型，希望增加在社交媒体曝光率，并吸纳新订户；去年2月初更宣布转型，不再刊登全裸照片。据悉，《花花公子》目前由私募股权公司持有，赫夫纳仅持1/3股份。

身材火辣的英国前兔女郎贺维两年前受访时大爆，曾与孖生姊妹在“花花公子大宅”住过3年，指赫夫纳近年老态龙锺，每日傍晚6时许就吃晚饭；大宅内近俨如老人院，出入随身的不再是索女，而是私家看护。即使大宅内举行派对，他也只是亮一亮相便离开。

贺维又指，赫夫纳已变得乏味，亦似乎对女色也再提不起兴趣，日常只会跟女伴玩纸牌游戏过日晨。加上他已年老体弱，伴在他身边的是护士多过索女。#