安倍正式解散国会 小泉批做法欠正当理由 国际新闻

（东京28日综合电）日本首相安倍晋三周四正式宣布解散国会，以便提前大选争取连任。前首相小泉纯一郎周三认为，安倍解散国会并无正当理由，即使由他领导的自民党在大选胜出，民众对首相的信赖亦不会提高。

民望一度跌至上台以来新低的日本首相安倍晋三，“受惠”北韩威胁令支持率回升，他周四正式宣布解散众议院，提前于下月22日举行大选，争取连任。他说明解散原因时表示，2019年10月起将消费税由8%提高至10%，加上北韩威胁加剧，希望在这些议题上取信于民，形容这是“突破国难的解散”。

安倍矢言：“在北韩威胁下保护国民生命与和平生活到底，全心全意与国民一同战胜国难。”他宣布，周四召开临时国会后即解散众院，并于下月10日公告展开选战，下月22日举行投票。他预期选情十分激烈，只要自民及公明两党联盟在众院夺下233席便是胜利，否则他便会辞任首相，但其目标是取得更多议席。

共同社最近的民调显示，27%受访者打算在众院选投票给自民党，最大在野党民进党的支持率为8%，希望之党更只有约6%。安倍早前因森友学园和加计学园等丑闻，今年七月支持率跌至32%新低，产经新闻等的最新民调显示，其内阁支持率已回升至50%。

小泉认同小池零核电承诺

日本提前在下月22日大选，小泉认为安倍解散众议院的做法并无正当理由，目的亦不清楚。就安倍力争修改《宪法》的问题，小泉建议称：“不应将其作为选举争论焦点。包括（修改的）内容在内，应该与第一大在野党讨论并推进。”此外，小泉表明不会参与小池组建的希望之党，但认同对方提出以零核电作为竞选承诺。

东京都知事组新党

被视为有望挑战首相宝座的的东京都知事小池百合子，周三先宣布成立新政党“希望之党”。最新民调显示，由小池出任党魁的希望之党来势汹汹，日渐受民众欢迎，对安倍领导的执政联盟，构成巨大威胁。

较早前共同社报道指，小池的希望之党支持度仅为个位数，但《每日新闻》周四公布的民调显示，有18%的受访者表明愿意将投票给希望之党，计划投给安倍带领的自民党，则有29%。《朝日新闻》调查则显示，13%受访者打算支持希望之党，自民党支持率为32%。

希望之党打着反安倍旗号宣战，扬言要打破目前的凌乱政治僵局，作出大改革令日本重拾希望。然而，当地媒体指希望之党成立仓促，建党成员只有14人，该党能否在短期内推出足够候选人，仍是未知之数。

小池百合子周三上午召开建党大会。小池本人将就任党魁，更扬言欲争取各反对党支持，在众议院选举中夺取政权。有消息指，民进党党魁前原诚司有意让党员以“希望之党”的名义出选下月众议院，小池表明无意与其他党合并。

小池在建党大会上重申，希望之党以实现全新的政治生态为目标，锐意“摆脱政治枷锁”，并“力争成为宽容的改革保守党”。该党亦提出“非自民、非民进”的方向，广泛呼吁包括在野党在内的现任国会议员，及地方议员的加入。政党纲领中，亦提及要“彻底公开资讯以保护国民知情权”和“彻底有效地利用税收”等内容。小池同时表示，自己暂时无意参加下届众议院大选。已退出民进党的前环境大臣细野豪志，以及已退出日本之心党的参议员中山恭子等14名国会议员也有出席记者会。

有报道指，民进党党魁前原诚司基本上已决定，让该党的众议员等以希望之党的名义参选下届众议院，自己则以无党派的身份打算只身参选，从而实际上达成两党合并，以免分薄“批判安倍政权的选票”。有消息人士引述小池的想法，称她不会对民进党的提案照单全收，并会甄选候选人；她亦在受访时公开表示，欢迎有同样想法的人以个人身份入党，不排除与其他党合作，但无意合并。