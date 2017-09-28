新戏上映 | 香港传奇 《追龙》 影视

《追龙》

片名：《追龙》

导演：关智耀

演员：甄子丹、刘德华、郑则仕、姜皓文、黄日华、汤镇业

类型：动作

在60年代，来自中国的非法入境者阿豪（甄子丹饰）偷渡到英国殖民下腐败贪婪、警黑勾结的香港。总华探长雷洛（刘德华饰）因赏识他的身手与胆识，帮助他从英国警司手上逃脱，阿豪为此感激雷洛。在一次黑道仇杀中，为救雷洛牺牲自己的右腿，自此便被称为“跛豪”。二人建立起兄弟情谊，在雷洛的扶持下，跛豪成为毒品世界的第一人。他们主导黑白两道，权倾香港，同时又为制约而在暗中相互较量。直到1974年，廉政公署成立，雷洛被迫提早退休，跛豪却不听劝，誓要成为毒品帝国的唯一主宰……

刘德华26年后再扮雷洛 尬跛豪甄子丹

火爆动作钜制《追龙》，集合了功夫天王甄子丹与男神刘德华，两大巨星首度携手合作，联手演出一代枭雄“跛豪”及5亿探长“雷洛”的传奇故事，两大人物都是港片经典角色，也皆真有其人，甄子丹与刘德华这次游走黑白两道，带出一段香港传奇往事里的恩怨情仇。

甄子丹下足苦功，重新诠释经典人物，他对自己监制的作品信心十足，挂保证说：“这是香港近10年来最棒的黑帮电影。”

刘德华表示这么多年后，还要演出自己年轻时的角色很紧张，但看到故事及甄子丹的造型后，觉得这个角色接定了。他不忘开电影另一名监制王晶的玩笑，“因为他终于筹足钱，可以一次请我们两个人了。”

甄子丹表示和刘德华合作是一种圆梦的感觉，“我天天都向他偷师。”让刘德华笑说：“难怪每天都觉得丢了些东西。”华仔认为甄子丹的动作演出非常特别，“他的动作加了节奏，很不一样，以后如果身体允许，我真的很想和他打一次。”

而甄子丹则对刘德华展现百分百的信任，“有时刘德华改动了一点剧本，会很客气的跟我说，我一看，非常好，我对他完全不会怀疑。”

也是监制的刘德华透露，1991年版《跛豪》因未能得到跛豪家人同意，电影最后还有道歉字幕，而王晶这次特别拜访跛豪家人并取得同意，才让本片能用真实人物姓名。