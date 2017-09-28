新戏上映 | 英伦对战 《The Foreigner》 影视

《The Foreigner》

片名：《The Foreigner》

导演：Martin Campbell

演员：成龙、Pierce Brosnan、Charlie Murphy、刘涛

类型：动作、剧情

身经百战的越战退伍老兵吴敏泉（成龙饰），退伍之后在伦敦唐人街开了间餐厅。在小女儿被爱尔兰恐怖份子残害，正义得不到伸张的情况下，悲愤的他举枪为女复仇……

功夫之王对战007

“功夫之王”成龙去年荣获奥斯卡终身成就奖后，依旧马不停歇地工作，近来更推出他好莱坞新作《The Foreigner》，还与第5代007 Pierce Brosnan斗智斗力，演出单挑恐怖组织的“地表最强老爸”。

在预告中，成龙跳脱过往动作喜剧的脉络，饰演一位面容憔悴白发苍苍，一心要帮爱女复仇的落魄老兵，不仅一方面压抑着情绪，却同时又能铿锵有力给予反击，孤独悲愤的表演，被誉为是成龙近年来的最佳演出之一；而饰演他知己的刘涛，也不如《琅玡榜》中“霓凰郡主”的英气逼人，斑白又稀疏的发型，让他俩视觉年龄瞬间老10岁。

近日本片在北美举行媒体试映，记者及影迷看完后起立鼓掌长达10分钟之久，盛赞成龙的颠覆性演出，而他在片中以牙还牙、大杀四方的精彩动作，令观众惊呼：“这是好莱坞动作片黄金时代才会有的电影！”

除了成龙奉献颠覆性的表演，Pierce同样也展示不同于以往的表演，两人之间的巅峰对决更是引发了媒体的广泛讨论。有的媒体表示：“成龙和Pierce饰演了与他们以往截然不同的角色，两人都诠释得非常好”，还有媒体表示：“期待看到两人更多的对决戏份，满足大家对于‘成龙PK 007’的共鸣和期待”。