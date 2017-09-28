生命斗士 《Stronger》 影视

片名：《Stronger》

导演：David Gordon Green

演员：Jake Gyllenhaal、Tatiana Maslany、Miranda Richardson

类型：爱情、剧情

剧情介绍：

Jeff（Jake Gyllenhaal饰）漫不经心又爱迟到的个性，终究让女友Erin（Tatiana Maslany饰）提了分手，曾经放话要在马拉松比赛到场为女友加油的他，比赛当天早早就准备好加油牌，在艳阳下挟着汗水、站在终点线等待女友，好给她一个惊喜，只是谁都没预料到，恐怖爆炸的发生来得比这惊喜更令人措手不及，炸毁了他们的爱情，也夺走了Jeff的双腿。一无所有的他，剩下的只有勇气，他得想办法重新站起来，一步步赢回爱人的心……

Jake Gyllenhaal演技爆发

Jake Gyllenhaal在新片《Stronger》中为了挽回感情跑去女友马拉松比赛送惊喜，却意外遇到爆炸“双腿截肢”，不仅电影催泪动人，他演技爆发诠释伤后复健的内心转折，也被看好有望角逐明年奥斯卡影帝。