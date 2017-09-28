秘酱炭烤 西式料理 吃货｜厨趣

报道/陆依婷

摄影/梁僡育

推门而入，高挂墙上的车头摆设首先吸睛迎客，看看挂满汽车配件的四周，再感受扑鼻而来的炭烤香气，这家取名为Beep Beep Q Charcoal & Grill的餐厅的确风格鲜明。

午餐时段煤气煎烤

舒适昏黄的灯光，搭配在背景不停循环播放、首首朗朗上口的经典英文歌曲，原来享用美式烧烤也不一定非得与油烟为伍，可以如此轻松写意。

8年前曾在工业区担任生产工程师的餐厅负责人赵理量，因太太的哥哥任职厨师而引起了想要投资饮食业的兴趣。几经筹备下终于在饮食中心开设一个小小的西餐档口。但经营了约半年后却因对方觉得赚不了钱，而被迫在几乎完全没有烹饪经验的情况下独自接手经营。当时的这个契机，让他辞掉了稳定的工程师差事，刻苦耐劳的学习，才一步一脚印地走到了今天。

在机缘巧合下，发现在槟城以单点及吃到饱自助形式，再加上搭配特制秘方酱料的炭火烧烤餐厅并不多见，当即又被勾起了投资与发展的兴趣，才造就了今时今日Beep Beep Q Charcoal & Grill这家与众不同、主打自制秘方酱料调配，再结合烧烤与西式料理为一体的餐厅。

将餐厅取名Beep Beep Q的构思不仅来自店内餐点主打的BBQ烧烤，也从车子响时的哔哔声得到灵感，蹦出符合餐厅装潢与餐点特色的创意名称。而心思细腻的店家虽主推炭火烧烤BBQ，认为炭烤的香气永远无法被煤气煎烤取代，但为了配合顾客午餐时的用餐时限，所以贴心地将午餐时段的餐点改用更节省烹调时间的煤气煎烤，让上班族在忙碌的午餐时段也能吃上一顿疗愈心灵的美味佳肴。

偏美式餐点配沙拉

“要将炭烤火候完美掌控的秘诀就是不能用猛火去烤，尤其是较有厚度的肉类食材就更得细心慢火烧烤，否则很容易将食材的外皮烤焦但内里却尚未熟透，不仅破坏美味也吃坏肚子。由于我们的坚持，加上用火炭烧烤的等待时间相对较久，所以才会决定在午餐时段改用煤气煎烤，节省食客的等待时间；而晚餐时段则完全使用火炭，让顾客能够品尝到最原始的炭烤香气。虽然难免还是会有顾客觉得等待炭烤的时间过长，但为了维持炭烤食物的美味与水准，所以我们还是选择向顾客细心解释，而非就此舍弃炭烤美味。”

翻开餐单，选择虽然不算很多，但却道道都是烧烤经典。除了各式蔬菜、鸡肉、猪肉、羊肉和海鲜外，新奇的烤芒果、香蕉与芋头也十分吸睛。“我们用来腌渍食材的调味以及酱料，像是BBQ烧烤酱、蜜糖甜酱、黑糖辣椒酱等都统统坚持独家特制，每一种食材所搭配的腌渍酱料都经过仔细品尝味道后再精心搭配的。我们的餐点比较偏美式，所以每样餐点都会搭配较清爽的蔬菜沙拉，并打算陆续增加菜式，提供顾客更多选择。”

除了单点的美式佳肴外，Beep Beep Q也于晚市推出炭火烧烤吃到饱，单点后由厨房代劳烧烤，不仅可保证食物的美味，也可让顾客可以放心点轻松吃，不必搞得满身油烟味，只需付一个价格就可在不限时间的情况下尽情享用炭火烧烤，绝对是炭火烧烤爱好者的另一好去处。

（价格仅供参考）