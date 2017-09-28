金钥匙 蕉风椰语

文：深蓝色

能够含着金钥匙出世，何其幸运。我的朋友志达，就是那么一个幸运儿。志达的家族以木山起家，富贵后又染指其他领域，生意越做越大。每当我们提到志达的家世，他总是无奈的表示：“超级富豪是我的爸爸，不是我。”

志达的父亲一直希望孩子继承父业，志达却不想在祖荫下成长，他想证明自己是有实力的，想开拓自己的一片天地。志达没有从商，却选择了医学这条路。一路走来，跌跌撞撞，志达最终成功考取了骨科专业。

有天我与良羽讨论起志达，我竖起拇指说，不走家长铺好的路，能自强不息的人，总让人感动。

良羽却说，其实志达不算强者。如果他懂得好好利用他的资源，他可以走得更远。很多有钱人的孩子，都有一个通病，就是非常抗拒别人说他们靠家人成功，所以他们会有拒绝家人财政资助的现象。其实含着金钥匙出生并没有错，他们反而应该好好利用既有的金钱。”

“如果你是志达，你会如何做呢？”我不禁好奇。

“我会参加国外的手术课程，开拓视野，提高自己的手术实力。韩国、印度、菲力宾、泰国和欧洲等等，常常会有一些学习手术的课程，但这些课程单单报名费就要几千马币，还没包括交通与住宿；对医生来说，也是很大的负担。但如果钱不是问题，参与这些课程倒是快速提升实力的捷径。”

良羽继续说道，“清朝的康熙、雍正和乾隆，康熙稳住了基业，雍正整顿了史治，才造就后来乾隆的大清极盛时期。这几位明君，都是靠先人的努力，才能省下时间，取得更大的成就。所以，含着金钥匙出世并不是罪，无需耿耿于怀。康熙、雍正和乾隆的目标很简单，一切只为了爱新觉罗家族。如果志达把家族地位放在个人之上，应该接受其父亲的善意，成就了医术后，荣耀还是家族的。”

“我已经可以预见你们苏家将来一定会发扬光大，你现在可以开始好好打造几把金钥匙了。”听他说完，我笑了。

每个人的生长环境都不同，但如果能充分利用既有的资源，好好投资自己，我想可以用一句话来形容：士别三日，更刮目相看。