【举家游台湾（十五）】九族文化村

文：陈建利

很多人都觉得，要进一步认识台湾，就要参观原住民文化，至少要和原住民跳一跳舞，拍个照。

我当初也一样，对台湾原住民文化非常有兴趣，可是要深入原住民部落是很费周章的，所以最简单的方法就是到南投的九族文化村去一趟，因为那里可以一次过看完所有的原住民。

不过，当我们亲眼看着那些表演的原住民其实只是同一批赶场的演员后，我们都觉得非常台北。

意思就是说，台北聚集了台湾各地所有的美食，但其实这些美食根本都只是挂个名号罢了，并非正宗的各地美食。

不过，以一个游客来说，能够一次过吃遍美食就好了，不必太执着。

看原住民也一样，可以一次过看完就好了，同样不必执着。

所以，我在替代阿里山的行程中，主要就是选择九族文化村，除了可以一次过看完所有的原住民表演及文化，也可以欣赏满山的樱花，绝对是一举两得。

上山前，小李让我们在山脚下的一个休息站上个厕所，而那个休息站就有琳琅满目的纪念品和原住民歌唱表演，太太和父母已经在那里疯狂拍照，不舍得离开。

我才发觉原来他们还是满容易满足的。

上山后，我们乘搭缆车到九族文化村的山顶，然后再慢慢地往下走。

由于父亲坐着轮椅，所以我们有特别通道上缆车，而刚离开缆车，我们就看到许多游客已经挤满了九族文化村的入口。

天气微凉，这是非常适合旅行的天气，我们一走进文化村，就看到了满山的粉红色樱花，大家的心情瞬间开朗。

太太和父母都很喜欢看花，所以我们决定在樱花山中逗留多一点时间，然后多拍一些照片。

由于这里的行程是沿着坡道往下走，理论上对残疾人士会有一定的不方便。

但让人印象深刻的是，这里的无障碍设施做得非常好，不但有无障碍通道，在斜度比较高的地方，还有提供电梯服务。

所以一路走下来，父母都很满意。

这里的原住民只在特定的时间有演出，但如果真的要赶场看每一场节目，我们肯定很狼狈。

所以，我选了其中一场原住民表演让父母和太太欣赏，看着父母及太太非常投入的神情，我觉得这地方是选对了。

是的，何必太执着是真是假呢？

另外，让我们印象最深刻的，就是当我们走累又不想回到缆车处时，我们可以在特定的商店要求店员帮我们通知免费接驳车，而接驳车的无障碍轮椅升降设施，也让父亲打开眼界，不断地赞好。

这趟替代之旅，总算还过得去。（待续）