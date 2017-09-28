方便旅客玩转景点 怡保全马首推UberTRIP 国内新闻

（怡保27日讯）优步与霹雳州发展机构属下的霹州景点公司合作，在怡保推展UberTRIP招车程式，怡保是国内首个提供这项服务的城市。

大马优步（扩充）总经理卡丽纳说，目前共有50名司机参与这项优步服务，未来计划会增加额外150名司机，所提供的服务是怡保市内景点，怡保前往务边以及江沙的服务，收费是4个小时140令吉，过后每分钟收费60仙。

她指出，UberTRIP服务的推出，是基于马来西亚每年吸引来自43个国家的游客前来观光，年增长率4%，相信未来会有更多游客到怡保游玩。

卡丽纳联同霹州景点公司销售市场经理希山尤索周三为UberTRIP服务主持推展礼时，这么指出。

她表示，搭客可以使用信用卡或现金付款，而且服务具伸缩性，可以要求前往多个旅游景点。

询及大马优步是否会在国内其他城市推展UberTRIP，卡丽纳说，会依据情况而定，不过，目前没有这样的计划。

希山尤索说，参与有关服务的优步司机都会获得培训，以便同时扮演导游的角色。