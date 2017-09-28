教育部正探讨 让老师有权鞭打学生 国内新闻

（吉隆坡27日讯）教育部正在探讨，让所有老师都有权力鞭打学生，以解决学生的社会问题。

教育部长拿督斯里马哈兹尔表示，教育部必须针对有关建议与非政府在组织，以及不鼓励鞭打学生的社会人士进行深入探讨。

他说，老师虽然可以向有纪律问题的学生提供辅导，但是透过辅导解决问题的效果依然备受争议。

“为此，教育部必须重新调整现有的指南，让该指南更加完整。”

马哈兹尔是在出席“全国教育领导者专业资格课程”（NPQEL）对话会后，向媒体如是指出。

根据2003年教育部通令所列明的体罚指南，校长可下放权力给特定老师体罚男学生，而女学生则一律禁止使用体罚。不过，校长或老师不可在周会或正在教学的课室鞭打学生。校长和老师也只能体罚在校内犯下严重纪律行为的男学生，而在鞭打前，必须先警告学生，不能随意鞭打。马哈兹尔补充说，目前只有校长及纪律老师有权力鞭打学生，而他也希望社会能够理解新一代的现实发展和变化。

他认为，家长与社会用负面的角度看待老师用鞭打来制止学生犯错的做法，有欠公平。

他促请在被鉴定为“热点”学校掌校的校长，努力改善校园的情况，对学校带来正面影响。

马哈兹尔解释，所谓的“热点学校”主要是有记录学生的纪律问题包括流氓、逃学、吸毒及霸凌，但他强调，这并不代表“热点学校”的情况非常糟糕至已经无药可救。

“实际上，只有5至6位学生犯了以上的错误。”他促请把孩子送到“热点学校”的家长无需过分担心孩子的安全，因为这些学校的校长已经积极纠正社会对学校的负面观感。