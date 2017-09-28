副揆：透过生物辨识资讯 29维吾尔武装分子落网 国际新闻

（北京27日讯）自2011年与中国分享生物辨识资讯以来，我国成功逮捕了29名涉嫌国内恐怖组织的维吾尔族武装分子，并遣送回中国以面对法律制裁。

副首相拿督斯里阿末扎希说，中国高度赞赏我国成功逮捕有关武装分子，这加强了两国在安全方面的合作。

他也是内政部长，他今日由全国总警长丹斯里弗兹以及我国驻中国大使拿督再努丁陪同在记者会上说，这些人使用假护照和虚假个人资料，通过邻国入境我国时遭逮捕。

他透露，中共政治局委员、中央政法委书记孟建柱在双方会面中说，中国同意为我国警方负责的区域数码信息反击中心提供器材。“这个中心旨在追踪及解决恐怖组织相关讯息，包括获得恐怖分子活动资讯，以及资助有关分子策划在国内、菲律宾南部和泰国南部发动恐怖袭击的资讯。”阿末扎希说，中国赞扬我国积极打击网络诈骗和赌博罪案，例如澳门骗局，2014至2016年期间，我国成功逮捕416名涉及有关罪案的中国人。

他指出，有关骗局涉及大马及中国人，导致5000亿人民币损失，这种罪案破坏家庭，也影响受害者的家庭收入。

他说，我国和中国将通过共同法律援助机制提升合作，让两国遣返涉嫌跨国罪案的国人。