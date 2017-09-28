选委会建议告假返乡 不赞同东马选民半岛投票 国内新闻

(布城27日讯)选委会主席丹斯里莫哈末哈欣不认同净选盟建议让东马选民在半岛投票，并认为选民可告假返乡投票。

净选盟2.0主席玛丽亚陈早前促选民支持联署活动，以迫使选举委员会改革选举制度，将在西马定居的东马选民登记为外区选民。

她当时指出，定居西马的东马选民预计超过15万人。

莫哈末哈欣今天在选委会推介 MySPR Semak 应用程序后，在记者会上受询及净选盟的建议时表示，如果要落实净选盟的建议，就必须对所有的州属子民一视同仁。

但他认为，这些选民其实可以告假返乡投票，反而是那些因为值勤而无法投票的制服团体，则需要选委会探讨如何给予协助，这些包括医务人员、狱警、大马海事机构及消拯人员等。

他说，目前媒体是以邮寄投票，值勤警察与军人则可提早投票。

他说，选委会将会在下周与上述团体的主管开会讨论。

询及选委会会否在第14届全国大选期间，邀请国际选举观察媒体前来观察我国的选举情况时，莫哈末哈欣表示，他们会邀请那些曾邀请选委会到该国观察的团体。

在记者进一步询问此举会否出现利益冲突时，他反问说，谁说相关团体不中立？

他进一步说明，选委会受邀时也是以中立的立场观察有关国家的选举，对方亦然。

推介MySPR Semak

选委会今日推介MySPR Semak手机应用程式，选民可下载检查登记的情况，同时也可知悉本身选区的候选人及选举投票当天的成绩。

民众现可从play store 及 App Store下载这项程序。

警告助理登记官 别擅传错误指示

选委会主席丹斯里莫哈末哈欣警告非政府组织的助理登记官切勿做出未经选委会指示的事情，包括在霸级市场设立柜台时，却指示选民在网上登记的行为。

“我们委任助理登记官，他们都获得我们派发的指南，你们不要擅自进行我们没有指示的事情，有一些助理登记官在霸级市场设立登记柜台，在选民前往登记时，却被告知需网上登记，但选委会从来没有发出网上登记的指示。”

他担心，这些错误的资讯会引起选民的混淆。

他说，选委会也在探讨流动投票箱的可行性，以方便行动不便或内陆地区的选民投票。

他举例，在投票日往往会看到坐轮椅的选民投票时面对行动不便的情况，令选委会萌起设流动投票箱的念头，将投票箱送抵特定地区，让行动不便或内陆地区的选民投票。

他指出，若候选人无法信任选委会，也可委派代理随同选委会官员前往流动票箱的地点监督，无论如何，他强调，一切以民众舒适为依归。

他续说，有些人则提出何不举行电子投票的建议，莫哈末哈欣说：“大家可去了解那些落实电子投票的国家的成功率，以及有多少个国家落实这项电子投票的制度后，又回转沿用如我国采用的投票制？”

另外他也提及，在选委会到国内大专院校宣导有关选民的责任时，截至目前已经接触3万名学生，当中只有2700名已经登记为选民。

“那些尚未登记的学生受询时都给予不同的理由，例如不知道需要投票、不知道如何投票、不想参与政治以及认为本身的选票没有意义。”

他认为，尚有许多适龄的年轻选民尚未登记成为选民，因此该委员会将努力加强宣导工作，让民众了解本身的投票权。

针对国阵向反贪会提呈候选人名单的做法，莫哈末哈欣表示，这并非其单位管辖的范围，该单位只是要确保候选人是否符合资格，如是否破产等。

在选区重划方面，他表示，根据国家宪法，所有选区重划的建议只有在各州完成后，才可以一起提呈下议院。