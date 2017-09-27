1MDB接国行逾亿罚款 旺姐：证实违法 国内新闻

（八打灵再也27日讯）希望联盟主席兼人民公正党主席拿督斯里旺阿兹莎披露，根据国家银行给予希望联盟的回函显示，国行已经一马发展有限公司及相关单位开出共1亿1580万令吉的传票及行政罚款。

而根据国行于志期2017年9月26日的回函显示，国行是于2015至2017年期间，共向各违法的实体单位，开出共1亿1580万令吉的传票及行政处分。

无论如何，旺阿兹莎披露，希望联盟国会议员是在上月2日提呈备忘录予国行。

她说，根据国行于志期9月26日志期的回复信件，国行提及的1亿1580万令吉的罚款额着实让人惊讶。

她提到，最令人瞩目的是，国行并没有完全行使2013年金融服务法令所赋予的权力，公平地审查该一马发展有限公司的案件，也没对付涉案单位和有关人士。

为此，她也呼吁国行管理层及大马子民一同捍卫国行的独立性，避免再次发生类似一马公司的风波。

她指出，2013年金融服务法令第XV部分，执法与罚款，第234（3）（b）条文赋予国行罚款权力，即罚款不超过非法收入的5倍或500万令吉；以及第234（5）条文，赋权予国行惩处应该在案件中承担责任的人士，如一马公司管理层、董事等。

“不过，国行只行使第234（3）（b）条文罚款一马公司，没对付有关的人士。而其实罚款也等同惩罚人民，因为该公司的债务和罚款最终都是由人民来承担。”

她是在公正党总部召开记者会时，如是披露。出席者也包括国家诚信党主席莫哈末沙布、策略局主任祖基菲里阿末、行动党政治教育局主任刘镇东、土著团结党最高理事莱士胡先及公正党通讯主任法米法兹尔。

旺阿兹莎说，根据早前的报道，大马银行（Ambank）曾因抵触2013年金融服务法令和2013年伊斯兰金融服务法令被罚款5370万令吉。

因此，她也质问，剩余的6210万令吉是否已缴清，又或是由谁“埋单”？

“如果这笔罚款是一马发展有限公司（1MDB）和相关单位缴付，这也意味着大马人民已经在这起滥用资金的风波中受害，因为人民被逼承担一马公司罚款。”

希联下周报警促查一马成员

旺阿兹莎披露，希联将会在下周报警，要求国行援引第234（5）条文，调查身为一马公司顾问委员会主席的首相拿督斯里纳吉以及一马公司董事成员。

她认为，罚款额如此高，也意味着一马公司在管理上出现多次违法事项，相信这些违法交易应该是来自于某人或某单位的指令。

“如果国行不敢对付纳吉，那至少有关的管理层和董事应该要被对付。”

旺阿兹莎也披露，下周，希联也会致函国行，要求会见国行总裁，以理清许多未解的疑问。此外，她认为，国会下议院议长丹斯里班迪卡也没有理由禁止国会议员辩论一马公司课题，并且应该在即将来临的国会上解禁。

国行的回函也表示，国行在2013年金融服务法令下调查一马发展有限公司后，该公司也已经在2016年5月缴清罚款。

另在，针对美国司法部以及其他执法机构的调查，国行也表示，如有需要，会给予充分的合作，包括根据国际协议及现有的法律协助调查。

国行也强调，国行严正看待金融领域的廉正及可靠性，并会确保国行所监管的实体单位不涉及舞弊及违反活动，或是一些会冲击金融及实体单位的廉正、稳健及安全性。