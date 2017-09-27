地摩关帝古庙苦等30年华人义冢获批新地段 国内新闻

（怡保27日讯）地摩关帝古庙华人义冢管理委员会苦等了近30年，终获得霹雳州政府批出新义冢地段，以解决原有义山土地饱和的问题。

该委员会是在马华积莪营州议员服务中心的积极争取下，获得州政府批出占地3英亩的保留地供作义山用途。

霹雳州务大臣拿督斯里赞比里周二晚出席在地摩华小举行的中秋节晚会上，移交上述保留地批准信予该委员会，霹州行政议员拿督马汉顺在场陪同。

大臣赞比里在仪式上致词时抨击处心积虑利用种族课题，来分裂我国各族人民，怀有私人议程的人士，呼吁州内各族民众携手维护社会和谐，共同促进社区发展。

他说，其实各族人士是可以携手合作，一起打造和谐的社会及为社区带来发展。

他表示，打巴国会议席就是一个最佳的例子，一国两州的议席分别由国阵的华巫印代表分别胜出，并在过去数年来给打巴一代带来许多的发展。

大臣当晚也率领众政府官员及领袖与出席活动的近千名民众一起提灯游行，并代表霹州能力建设基金移交新屋重建的钥匙予两户住家遭大火烧毁的华裔居民。

较早时，马汉顺指出，地摩华人义冢自华裔先贤南来当地开采锡矿时就已创办，至今已有逾百年的历史，但随著时间的推进，该义冢的土地逐渐饱和，坟地越来越少。

他说，该委员会在约30年前，意识此义山土地饱和的问题后，继而透过人民代议士申请新的地段，只是一路以来都毫无下文。

他表示，在物色新地段的过程中面对数度波折，非常不顺利，皆因该义山周遭的地段几乎已全部转批给其他用途，但在坚持不懈的寻找及争取下，终于在义山附近寻获一块非常理想的地段，并获得州行政议会通过批准。