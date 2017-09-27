新建公寓引发民生问题 民众促太平市议会正视 国内新闻

（太平27日讯）太平LEMBAH TUPAI花园居民要求市议会正视该区附近建起一座数十层楼公寓后，对当地原居民造成的影响。

他们说，他们面对的问题包括公寓建起后道路狭窄、淹水、出口处路墩拆除引发车祸、公寓及该园居民进出只有一条路。一旦第二期公寓动工兴建，所面对的问题更严重。

他们今日向保阁亚三区州议员郑国霖投诉，希望早日解决所面对的问题。

郑国霖说，太平首座高山公寓计划对的兴建对周围环境带来负面影响，包括排水系统不完善、交通系统欠安全问题。虽然投诉多次，但市议会不理不睬令居民感到困扰，置疑市议会监管工程的专业性。

他说，致函市议会要求提供已批准的第一期工程图测，但到今天仍然没有回应。

他说，该条目前主要的进出口路，应该要有60尺宽度，但现在只有23尺6寸，路面窄，使到该区居民不敢将车泊放在屋外，担心车被撞及。

他说，针对此事，居民也据情报案投诉太平市议会作为地方政府。市议会在第一期公寓建起后尚未解决面对的问题，现说第二期公寓已在2015年11月19日已获得批准，而且有一条替代路是从地段LOT4295经过，但经过调查却没有此地段。

他说，市议会指发展商有聘请专才呈上交通疏流量报告，但该报告是否属权威性？该道路疏流量报告是否应用在LEMBAH TUPAI4这条主要进出口之路？

他说，他及居民希望市议会给予一个合理的交代。