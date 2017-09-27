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海外黑市价格4.2万 马新组团保护印尼叶猴
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27/09/201723:46

洪慧芳（左起）、周国球及玛斯欧将带领马新两国考察工作坊调查仅遍布与柔新地区的印尼叶猴。

洪慧芳（左起）、周国球及玛斯欧将带领马新两国考察工作坊调查仅遍布与柔新地区的印尼叶猴。

（新山27日讯）印尼叶猴（Raffles Banded Langur）独有的漂亮黑白毛色，深受到外国富豪喜爱，一只幼猴在外国的黑市价格多达1万美元（约4万2000令吉）。

为了保护及调查全世界仅遍布生存于柔州及新加坡的印尼叶猴，马新两国多个组织合作组成考察队展开行动，有效地保护及协助印尼叶猴的繁衍、栖息地及生命不受威胁。

马来西亚灵长类动物学协会博士玛斯欧指出，由于印尼叶猴不难捕抓，再加上受到外国富豪等喜爱，作为珍藏物种或宠物，母猴因此遭到猎人捕杀，再将幼猴补抓走私国外。

他透露，分布在我国的灵长类共有14个物种，并有25个分支，我国灵长类物种的数量是全球排名第五，国人有必要认真了解猴子的种类，共同保护及维护每个物种，勿让我国独有的物种就此消失。

他今日在印尼叶猴考察工作坊记者会作出上述透露。出席者包括马来西亚自然协会柔佛分会主席周国球、新加坡自然协会主席梁国平、印尼叶猴考察工作坊主席洪慧芳。

周国球指出，上述灵长类物种虽是柔州独有，但仍未知有其分布地区及数量，仅知此猴是家庭式群居，一般特征是黑白分明的毛发，有条不紊的从头部延伸至背部及尾巴，其他部位如前胸都是白色，直到年老全身毛发才会转成黑色。

他说，基于印尼叶猴外表与我国另一种较易看见的眼镜叶猴（Dusky langur）相似，民众可从毛色规则分辨，眼镜叶猴的毛色会在成年后转向橙色。

“成立上述工作坊是为了获取更确切的资料，有效地保护及协助印尼叶猴的繁衍、栖息地及生命不受威胁，调查的项目包括掌握分布地区、数量、觅食习性、寿命年限，大量种植此猴所需的食物，协助物种繁衍及确保栖息地及生命不再受威胁。”

他透露，他也将会向政府推荐将柔州独有的印尼叶猴作为吉祥物，如象征著砂拉越独有的犀鸟，从中也可促进柔州的旅游业。参与组织包括依斯干达特区发展局。

印尼叶猴被列为“极度濒危物种”，独有的漂亮黑白毛色，居銮、古来、哥打丁宜等树林有印尼叶猴的踪迹。

印尼叶猴被列为“极度濒危物种”，独有的漂亮黑白毛色，居銮、古来、哥打丁宜等树林有印尼叶猴的踪迹。

洪慧芳指出，两地印尼叶猴的发现与记录可追溯到1822年，但间中针对此物种进行的调查资料少至又少，目前新加坡现有的印尼叶猴数量仅存有40只。

她说，居銮、古来、哥打丁宜等树林也有印尼叶猴的踪迹，因此接下来她将会负责统筹马新两地的研究员等，到上述几个地点展开考察。

“目前团队成员包括幕后研究约有100人，参与组织包括政府单位、非政府组织及大学生。”

她透露，此次是马新自然协会的首次合作研究，新加坡将会扮演辅助的角色，提供资料及意见等，协助搜寻及掌握更多的资料。

印尼叶猴被列为“极度濒危物种”，是一种亚洲叶猴，体型较小，身长可达59公分，加上尾巴长度有84公分，体重约6公斤。

印尼叶猴居住在树上，白天活动，以树叶、水果和种子为食，大多生活在新加坡和马来西亚热带雨林中，其全身毛呈黑色，只在前胸有一道清晰的白色条纹，故得其名。#

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