海外黑市价格4.2万 马新组团保护印尼叶猴 国内新闻

（新山27日讯）印尼叶猴（Raffles Banded Langur）独有的漂亮黑白毛色，深受到外国富豪喜爱，一只幼猴在外国的黑市价格多达1万美元（约4万2000令吉）。

为了保护及调查全世界仅遍布生存于柔州及新加坡的印尼叶猴，马新两国多个组织合作组成考察队展开行动，有效地保护及协助印尼叶猴的繁衍、栖息地及生命不受威胁。

马来西亚灵长类动物学协会博士玛斯欧指出，由于印尼叶猴不难捕抓，再加上受到外国富豪等喜爱，作为珍藏物种或宠物，母猴因此遭到猎人捕杀，再将幼猴补抓走私国外。

他透露，分布在我国的灵长类共有14个物种，并有25个分支，我国灵长类物种的数量是全球排名第五，国人有必要认真了解猴子的种类，共同保护及维护每个物种，勿让我国独有的物种就此消失。

他今日在印尼叶猴考察工作坊记者会作出上述透露。出席者包括马来西亚自然协会柔佛分会主席周国球、新加坡自然协会主席梁国平、印尼叶猴考察工作坊主席洪慧芳。

周国球指出，上述灵长类物种虽是柔州独有，但仍未知有其分布地区及数量，仅知此猴是家庭式群居，一般特征是黑白分明的毛发，有条不紊的从头部延伸至背部及尾巴，其他部位如前胸都是白色，直到年老全身毛发才会转成黑色。

他说，基于印尼叶猴外表与我国另一种较易看见的眼镜叶猴（Dusky langur）相似，民众可从毛色规则分辨，眼镜叶猴的毛色会在成年后转向橙色。

“成立上述工作坊是为了获取更确切的资料，有效地保护及协助印尼叶猴的繁衍、栖息地及生命不受威胁，调查的项目包括掌握分布地区、数量、觅食习性、寿命年限，大量种植此猴所需的食物，协助物种繁衍及确保栖息地及生命不再受威胁。”

他透露，他也将会向政府推荐将柔州独有的印尼叶猴作为吉祥物，如象征著砂拉越独有的犀鸟，从中也可促进柔州的旅游业。参与组织包括依斯干达特区发展局。

洪慧芳指出，两地印尼叶猴的发现与记录可追溯到1822年，但间中针对此物种进行的调查资料少至又少，目前新加坡现有的印尼叶猴数量仅存有40只。

她说，居銮、古来、哥打丁宜等树林也有印尼叶猴的踪迹，因此接下来她将会负责统筹马新两地的研究员等，到上述几个地点展开考察。

“目前团队成员包括幕后研究约有100人，参与组织包括政府单位、非政府组织及大学生。”

她透露，此次是马新自然协会的首次合作研究，新加坡将会扮演辅助的角色，提供资料及意见等，协助搜寻及掌握更多的资料。

印尼叶猴被列为“极度濒危物种”，是一种亚洲叶猴，体型较小，身长可达59公分，加上尾巴长度有84公分，体重约6公斤。

印尼叶猴居住在树上，白天活动，以树叶、水果和种子为食，大多生活在新加坡和马来西亚热带雨林中，其全身毛呈黑色，只在前胸有一道清晰的白色条纹，故得其名。#