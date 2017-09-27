纳吉：培训更多专业技职 落实教育计划大蓝图 国内新闻

（莎阿南27日讯)首相拿督斯里纳吉表示，为了实现马来西亚职业技术教育与培训(TVET Malaysia)的种种目标，政府将在相关部门的协助下，落实一项马来西亚职业技术教育与培训计划大蓝图，培训更多专业技职人员。

他说，马来西亚职业技术教育与培训计划的转型对一个国家而言非常重要，包括协助国家面对工业4.0的来临，我国家提供更多的专业技术人员。

他指出，马来西亚职业技术教育与培训计划也可以改善低收入群的生活，包括了乡区的人民、原住民、辍学者等等。

“马来西亚职业技术教育与培训计划将给予他们技职培训，让他们有一技之长可以维持生活。”他今日宣布职业技术教育与培训(TVET)重新命名为马来西亚职业技术教育与培训(TVET Malaysia），并未该计划新名字进行推介。

他说，我国目前共有28%的技职人员，政府放眼在2020年我国的技职人员可以达到35%，同时希望在马来西亚职业技术教育与培训计划中，采取公共与私人领域的合作策略，协助培训更多的技职人员。

他说，随着技术职业教育与培训计划重新命名为马来西亚职业技术教育与培训，政府希望在这项计划下的所有部门能够合作，一同培训我国的技职人员，尤其是年轻一代，让他们成为我国的高技能技职人员。

纳吉指出，除了即将落实的大蓝图，为了达到改革目标，人力资源发展机构（PSMB）已经从人力资源发展基金拨出30%的税务作为联合资金，以落实多项策略活动，支持国家栽培更多专业技职人员。

他补充，配合2050年国家转型计划（TN50），政府也透过人力资源发展机构拨出5000万令吉令吉给予马来西亚职业技术教育与培训计划，而这项计划主要专注于工业4.0的发展，培训拥有国际竞争力的人才。

他说，政府也将重新审核申请知识产权的收费，以便能够鼓励更多人透过职业技术教育与培训学院创造出更多创新作品并申请知识产权。

他指出，科技日新月异，国人必须要有信心能够作出改变跟上时代的脚步，包括重新培训、提升技能等等，以提升自己的价值及能力。

他相信，透过职业技术教育与培训计划，我国能够培训出拥有世界水准的高技能专才。#