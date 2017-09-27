是牙痛 还是三叉神经痛？

牙疼怎么治疗都无效？很有可能不是牙齿在作怪。临床上见过不少人因牙痛发作，透过根管治疗，甚至拔除疼痛的牙齿，还是难以解决牙疼的困扰，问题就在于它根本不是牙痛，而是“三叉神经痛”。

你有想过阵阵酸疼的牙痛，问题根本不在牙齿，而是掌管脸部、口腔感觉的三叉神经痛吗？

临床上的确有发生民众因为牙疼问题至牙医就诊，历经根管治疗，甚至拔除好几颗牙齿后，发现疼痛依然存在，最后到神经外科检查后，才被医生确诊为三叉神经惹的祸。

三叉神经痛常被混淆为牙痛

三叉神经是脑部第5对颅神经，脸颊左右两侧各一条，分别掌管半边脸的感觉及咀嚼相关之运动功能。在拔牙或进行蛀牙治疗时，牙医生麻醉的部位，就是三叉神经末梢的分支，若以运动功能来看，三叉神经可以负责咀嚼相关的肌肉，而感觉功能，则包括脸部肌肉感觉、触觉、温度、痛觉等。

为什么叫做三叉神经呢？因为三叉神经有3大条分支，分别掌管眼神经、上颚神经以及下颚神经，从脸部的上到下，可约略分布在前额、脸颊及下巴的位置；三叉神经一旦受损，因上颚与下颚神经，刚好位于牙齿周围，所以，常被误以为是蛀牙，或是牙神经发炎坏死引起的牙痛，造成不少民众白白牺牲了好几颗牙。

●典型三叉神经痛的原因

造成三叉神经痛的原因众多，最典型、也最常见的三叉神经痛，是因脑血管压迫神经所导致，而且随着脉搏跳动幅度越大，疼痛越是明显。

有病人提出疑问：血管本来就在应该的位置，为什么会造成压迫呢？最根本原因还是与血管变化有关，因为随着年纪增长，血管开始扭曲，且因血管跳动幅度变大，就可能会压迫到三叉神经，导致神经痛的发生。

常见的典型三叉神经痛，通常发生在单侧，与压迫神经的位置有关，疼痛的特色是剧烈、阵发性、短暂性，而且是一种

诱发性的疼痛，譬如吹到冷风、吃了东西、吃冰、刷牙、洗脸，某些特定姿势引起等，出现突如其来的电到、刀刺的酸痛，但几秒、几分钟后就会停止，下次又突然发生。所以，医生也会建议病人，要记住特定的诱发因子，若发现做了某些姿势或吃了某些食物，特别容易引起三叉神经痛，日常生活中就要避免这些因子的发生。

●非典型三叉神经痛的症状

非典型的三叉神经痛的范围就很广了，只要疾病的类型会影响或压迫到三叉神经，因而引起三叉神经痛时，都可归类为非典型的三叉神经痛，以脑部肿瘤最为常见，像是三叉神经肿瘤、头颈部肿瘤、口腔癌、鼻咽癌等，都可能侵犯到三叉神经；而结核菌造成的脑膜炎或是多发性硬化症，也有机会侵犯三叉神经。

另一方面，带状疱疹引起的神经痛，也常侵犯到眼部神经分支，带状疱疹常见的后遗症就是三叉神经痛，因为疱疹病毒很难完全消灭，且容易残存在神经周边，免疫弱的时候就跑出来作怪，引起不适。所以，若曾经得过带状疱疹的人，要特别小心三叉神经痛；因为外伤引起血肿或是骨折等，也会伤到三叉神经。

●三叉神经痛治疗分2部分

三叉神经痛的治疗分为药物与手术2大部分，一般会常见的药物控制是抗癫痫药，治疗的成效都还不错，不过，要注意药物的副作用，包括晕眩、皮肤过敏、肝毒性以及血球数的减少等。所以，在用药治疗前，必须先做基因检测，不建议带有过敏基因HLA—B1502的人使用，也必须定期做肝功能检查，此外，也可能配合非类固醇的抗发炎药，可加强抗癫痫的效果。

药物治疗仍然无法真正治疗三叉神经痛，单靠药物只能缓解三叉神经痛，因为药物机转只是治疗三叉神经的不正常放电，对于三叉神经痛的真正原因还是没有解决，病人通常再发率很高，若药物治疗难以缓解或出现抗药性，建议应手术治疗。

●开颅手术，隔开血管与神经

目前的手术治疗有以下几种，一种为抑制三叉神经功能来缓解疼痛，简单来说，就是利用电脑刀，针对神经近端通往脑干的区块，以放射线减少三叉神经痛，属于非侵入性的治疗，风险较低；另一种属于微创且低侵入性之治疗方式，是利用射频烧灼术，选择性地破坏叉神经内传导痛觉之神经，来治疗三叉神经痛。

还有一种治疗方式则为开颅手术，利用显微血管血压手术，将压迫血管的三叉神经分开，外科医生会从耳后、后颅窝处开洞进去，找到动脉压迫兵叉神经的地方，在血管与神经中间放置垫片，隔开动脉的跳动，避免血管继续压迫到神经。

这种手术之治疗效果成效不错，但毕竟是开颅手术，手术风险比较高，术后恢复期也较长，而且少数病人可能会有垫片移位的风险，譬如打个喷嚏，垫片就掉了，三只神经痛则又复发，必须再次开颅手术，不过，这样的案例比较少见。

三叉神经痛与牙痛怎么区分？

该如何区分是三叉神经痛还是牙痛？牙痛与三叉神经痛真的不好区分，以典型的三叉神经痛而言(若刚好是上颚或下颚三叉神经痛），会一阵一阵酸痛，尤其是当一阵风吹来、刷牙时、摄取过冷或过热的食物，特别容易引起不适，而这些疼痛的感觉，刚好与牙痛症状很相似，所以很不容易区分。

不过，若痛感超过嘴巴附近的范围，譬如会痛到鼻部甚至是眼部位置，甚至伴随脉搏跳动幅度变大，而痛得更剧烈，要怀疑可能不是单纯牙疼那么简单，建议往神经外科进一步检查。民众可从以下几个指标，来简单检视是牙痛还是三叉神经痛。

◆疼痛范围及持续度：牙痛通常比较局部，而且疼痛时间较长；三叉神经痛痛起来会连整个脸皮都痛，而且疼痛位置可能不限于上下颚区。

◆有无诱发因子：三叉神经痛经常伴随其他的脸部动作而诱发，譬如说话、进食、刷牙、打呵欠、打喷嚏、吹冷风等；严重的牙痛虽然也会有诱发因子，但通常不会突然疼痛。

◆止痛药有没有效：一般止痛药通常可以遏止牙痛感；三叉神经痛则较没效，如果吃了止药，牙痛却丝毫没有减轻，则要怀疑另有原因。

◆牙医判断有无牙齿问题：若到牙科诊所就诊，牙医从牙齿外观、X光影响都看不出蛀牙等牙齿问题，敲打牙齿也不会痛，则要怀疑非单纯牙痛。

以临床就诊比例来看，还是以牙痛为最大宗，因为难以用单一检查项目诊断出三叉神经痛，通常会排除法。建议民众，若有牙痛问题先看牙医为主，倘若牙医检查后没有牙科问题，或是治疗仍无法缓解疼痛，才怀疑是否为三叉神经痛。