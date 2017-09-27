保护宝宝听力 减少外界影响 孩子王

宝宝出生时全身都是脆弱的，所以我们在关心宝宝的时候更应该注意自己的行为有没有可能会给宝宝听力带来伤害。

传统医学认为，耳朵一般丰厚红润，是先天肾气充足的表现，反之则可能提示肾气不足或者体质较差。

~胎教要正确选音乐

应选择在怀孕三个月后在空间较大的环境中，播放节奏柔和舒缓的轻音乐，不要离胎儿过近。

切勿直接将音箱的扬声器放在腹壁上，以防胎儿的耳蜗及听觉神经造成损伤，引起听力障碍甚至耳聋。

~减少生活中的噪音

记住，给宝宝玩声音很大的发声玩具，势必会对宝宝的听力造成不利的影响。此外，也应让婴儿远离娱乐或者放爆竹等超高分贝的场所。请记住： 声音每增加10分贝，就意味着有损于耳朵的噪音增加10倍。

~勿在孩子周围吸烟

研究表明，家长吸烟的孩子与那些不吸烟者的孩子相比，更容易患感冒及耳部感染，从而影响听力。

~保持鼻咽部的清洁

预防感冒，预防中耳炎。一旦感冒应及时医治，不要用力擤鼻涕，以免导致感染。此外，洗头、洗澡、游泳时，要防止污水进入外耳道，否则应立刻用医用棉球将耳朵擦干，建议游泳时佩戴耳塞。

~慎重给宝宝掏耳朵

切忌用不清洁的毛线针、发卡等在孩子的耳朵里盲目地掏。否则由于不熟悉耳朵的解剖结构，看不清耳内组织，很容易将耳道深处的鼓膜刺破，引起中耳腔感染，甚至造成鼓膜大穿孔，影响孩子的听力。

~孩子生病谨慎用药

在不大了解药物的性能和病情的情况下，别盲目地要求医生为孩子打针吃药。对具有特殊过敏体质的孩子来说，有些药物对听力有明显的毒害作用。所以，给孩子用药慎之再慎。

我们也应该养好良好的习惯，这样以身作则的同时不仅教导宝宝的行为，更是大幅度的减少宝宝的听力受到外界影响的可能。