警设立委员会 向非法赌博宣战 国内新闻

（吉隆坡27日讯）全国警察总部正式成立一个委员会，向国内非法赌博活动宣战！

这个委员会将由全国副总警长丹斯里诺拉昔主持，并率领各州副总警长与州刑事调查主任，以打击网络与线下的非法赌博活动。

诺拉昔周三在全国警察总部召开记者会时透露，该委员会是依据全国总警长丹斯里弗兹的意愿而成立，并在当天召开第一次会议。

他说，该委员会将注重3大重点，即打击并突击非法赌博中心、鉴定与逮捕协助非法赌博中心营业的人士，以及打击非法赌博集团。

他表示，警方将提升搜证与调查能力，以便能在较后的检控程序上交出更有利的证据，将罪犯绳之以法。

“由于网络非法赌博的伺服器都设立于国外，我们也会寻求多媒体与通讯委员会和马电讯公司的一臂之力，完成打击非法赌博活动。”

“我们目前没有这方面科技与技术的能力，所以需要相关单位的协助。”

他补充，警方会探讨法令上是否有任何不足。

询及国内非法赌博活动是否过于猖獗时，诺拉昔否认这项说法，并重申警方严正看待此非法活动。

搜证不足致无法援引刑罚提控罪犯

诺拉昔说，国内人口稠密与活跃的大城市，如柔佛州新山、吉隆坡、霹雳州怡保与雪兰莪州莎亚南等地，出现非法赌博中心。

他说，基于警方在过去的搜证与调查上有不足，以致无法援引刑罚更重的非法赌博法令提控罪犯，反之只能被迫以州娱乐法令，完成检控工作。

“我们也意识到一些中心在突击后的几日便死灰复燃，我们将确保他们永久无法继续营业。

“我们将会以反洗黑钱法令、国家安全（特别措施）法令进行逮捕与调查工作。”