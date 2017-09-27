窃匪拆篱笆驾车走 只为偷48寸电视机 北马新闻

（双溪大年27日讯）为数不明的窃匪行径猖狂，连环窃公主城最少3间屋子，拆除其中一间华裔事主的篱笆，方便驾走车子，偷走车子原因很简单，乃是运载48寸电视机的用途。

窃匪把事主的威拉车子丢弃在联青花园住宅区，双溪大年治安队队员接获消息后前往视察，该队总务王文威证实是事主的车子。

这事件疑是于周二晚上约10时许发生在公主城，华裔事主（不愿名字曝光）受询时透露，窃匪除了偷走其家里价值逾2万令吉金饰物，还偷走48寸电视机及威拉车子，损失约2万多令吉。

他指出，当时窃匪行窃时，正下着豪雨，他们一家人睡得正酣，由于雨声太大掩盖了窃匪拆除篱笆门及开走汽车声响，直到隔壁邻居回来，邻居发觉住家被行窃，复看到他的一边篱笆在地上，邻居检查下发觉自己住家进贼，连忙叫醒他，他惊见车子不翼而飞，屋后的邻居的住家也失窃，相信是一伙人所干，他急忙向瓜拉姆拉警方报案。

他也向治安队报备车子被偷走事件，今早约11时30分，民众发现这辆失窃的车子，向治安队报备，治安队证实该辆汽车就是华裔事主的失车。

治安队文威表示，公主城2\20与2\22巷连续2天发生破门行窃案，有人在家，窃匪照样行窃，真是胆大包天。

他促请民众提高警惕，夜里听到声响，应即刻向治安队队员投报求助，窃匪真是捕捉不完，让他们疲于奔命。